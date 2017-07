La subida de pensiones enquista el Pacto de Toledo

El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) ha enquistado el debate en la Comisión del Pacto de Toledo,



La portavoz socialista en esta comisión, Mercé Perea, reitera que se "está produciendo una reducción del poder de compra de los pensionistas", EL PROBLEMA ES QUE HAN COBRADO MAS DE POR LO PAGADO DESDE EL PRINCIPIO DE LA JUBILACION. No todos.



He enviado a componentes Pacto Toledo, 3 ó 4 correos con ESTUDIO: Base Reguladora debe ser = Coeficiente Arizmetico TODA Vida Laboral



Si el Cof.Arizmetico no es de Toda la Vida Laboral es: 1º- Es INJUSTO



2º.- El Sistema va a la RUINA, que es como estamos. 3º.- Desde 1978/1985 ya lo sabian y no CUMPLIERON LA LEY. Contributibilidad



Coeficiente Arizmetico.- No es lo mismo hacerlo de los ULTIMOS 5- 8 -15 AÑOS o de 40 años. El principio ganas poco y al final, normalmente mas. Es clarisimo.



CONCLUSION : El Indice de Revalorizacion de Pensiones SE DEBERIA APLICAR, con el Coeficiente Arizmetico NO CON EL USADO, que es una chorizada, pues LOS QUE PAGAN HOY, van a cobrar mucho menos de lo que se MERECEN y pensionista de HOY COBRAN MUCHO MAS DE POR LO QUE HAN PAGADO. Es lo que hay.