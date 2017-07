El nuevo núcleo duro del 'Govern' arriesga cerca de 1,6 millones de euros de su patrimonio

La medida contra las personas y los patrimonios de los consellers del Govern ha tenido el efecto contrario al deseado por el gobierno. Ahora hay un Govern mas decidido ha llevar a cabo el objetivo y mas independentista.



Madrid vuelve a encontrarse en la casilla de salida. Si quiere parar todo esto, solo podrá hacerlo con medidas que no serán aprobadas por Europa ni por la comunidad internacional.



Ademas queda un problema importante y es la respuesta social en Catalunya a esa represión que es una incógnita, que el gobierno no puede resolver. En el peor de los escenarios para él podría hacerlo y caer ( No hay mayorías parlamentarias en España). Tengamos en cuenta que Catalunya tiene una gran parte de su sociedad muy afirmada en la independencia y es una sociedad organizada fuera del ámbito de los partidos políticos, gracias a la no descartable represión por la fuerza y a una desconocida respuesta social que podría ser potente y extensa Catalunya quizás consiguiera la independencia en mínimo tiempo y con



reconocimiento internacional decisivo.



El estado español negara la mayor hasta el día siguiente del 1 Oct. . Si el (SI) gana tendrá que sentarse en la mesa y ya lo explicara a su publico, el otro camino esta trufado de peligros para el estado español , que como gran deudor de los mercados internacionales no puede permitirse ciertas actuaciones y encima fracasar.