Roban en casa del nuevo fiscal jefe Anticorrupción mientras juraba su cargo

¡ JÓDASE “SEÑOR” FISCAL ¡



¡”Justicia” poética! Un jefazo de los fiscaletes cobardes prueba de su propia medicina. En España , CADA DIA, son asaltadas 310 viviendas y no pasa nada. Son viviendas de personas anónimas, de clase media en su mayoría que no importan ni a las estadísticas, ni a los políticos.



Pero…!JODER cuando es uno del “clan”, un jefe del Sistema!. Ya han salido sus colegas diciendo que “tiene miedo”. ¡Santo Dios! ¿Miedo los fiscales?. ¡Cabrones! Pedid la prisión preventiva para los criminales y los ciudadanos decentes viviremos sin miedo.



A mi mismo en febrero, una de las múltiples bandas de asalta casas, saquearon mi domicilio: ¡aún estoy esperando que la Policía me de noticias!. Aun estoy luchando con mi poco fiable aseguradora “EL OCASO” que me indemnice por el asalto. Seguro que “MORTADELO II” – un tal Zoido en la vida puto-política – ya habrá movilizado a toda la Jefatura Superior Madrid para dar cuanto antes con los asaltantes. Seguro que cuando los detengan, estos si, ingresaran en prisión, como también es seguro que los de la aseguradora perderán el culo en indemnizar más que generosamente al tal Sr. Luzon, incluso lo consideraran “accidente laboral”, pues el robo fue mientras tomaba posesión de su ascendido cargo.



Ojala jueces, fiscales, políticos, catedráticos y demás demagogos de salón probasen, diariamente, en sus carnes y en sus patrimonios el mordisco feroz de la delincuencia que anda suelta en España. Ese día seguro que se tomarían medidas enérgicas para acabar con esta inseguridad, en su mayor debida a la maldita inmigración invasiva que llevamos años padeciendo y soportando los de siempre: la jodida y apaleada clase media.



Así que “señor” Luzon ¡TE JODES Y TOMAS UN POCO DE TU “MEDICINA”!