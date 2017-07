Munté, Jané y Ruiz salen del Govern en una crisis de gobierno que refuerza la corriente independentista para el 1-O

Son los que podrían ir a la cárcel. Los demás no tienen que firmar nada ilegal. Una pone los colegios ilegalmente, el otro tiene que ordenar a los mossos actos de rebeldía y la otra tiene que dar la cara con el recuento para que parezca mínimamente "oficial".



Los demás no es que estén comprometidos o no, es que están a salvo desde el primer día.



Al final tiene razón Rajoy, hay que dejar trabajar al Estado y no ponerse nervioso.