Sánchez e Iceta pactan iniciar en septiembre el camino para reformar la Constitución

Y por que no, cada pueblo, municipio o barrio se declara como ente con nacionalidad propia? Si nos ponemos así, Alcalá de Henares, Sagunto, Mondragón, etc. se pueden declarar como entidad con nacionalidad propia, todas tienen una historia, todas tienen más de 100 años de historia y algunas incluso tienen una cultura "diferenciada" a los municipios que la rodean.



Los políticos, gobiernan a base de ocurrencias. En la UE se intenta ir hacia la integración de los estados y en España vamos hacia la diferenciación.



Por cierto, la cultura catalana, aragonesa, castellana, vasca, andaluza, etc. celebrán ya más las fiestas importadas, tipo Halloween, Santa Claus, etc. que las fiestas propias.