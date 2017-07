"Que la legislatura sea larga dependerá del tema catalán"

Imagen: Nacho Martín.

Es la cara y la voz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, la encargada de liderar la comisión de investigación sobre las cajas de ahorros y el rescate financiero, y la que velará porque no se puedan repetir los mismos errores en nuestro país. Ana Oramas (Santa Cruz de Tenerife, 1959) es una política de raza, con una amplia experiencia en la cosa pública donde ha sido de todo: desde alcaldesa de la Laguna durante once años a diputada autonómica, o diputada nacional a partir de 2007. Economista de profesión y madre de una hija, es una mujer valiente y luchadora, a la que no es fácil doblarle el pulso con artimañas políticas y menos si hay juego sucio. Tiene fama de ser una trabajadora incansable, de esas que apura todas las horas del día y habitualmente tiene una agenda de vértigo, imposible para el común de los mortales. Es la mayor de diez hermanos y eso imprime carácter. "Dicen que por eso soy tan mandona", comenta con una sonrisa amplia y franca, de las que pocas veces se desprende.

Solo tuerce el gesto cuando le recuerdas los graves insultos que recibió en las redes sociales tras descolocar al líder de Podemos en la moción de censura contra Mariano Rajoy. "A usted no le gustan las mujeres no sumisas", le dijo, tras acusarle de machista y ahí se desencadenó la caja de los truenos. Dice que el tema de Cataluña es un callejón sin salida y que vamos a un choque de trenes donde nadie está libre de culpa. Acusa a Puigdemont de poner al filo de la ley a los funcionarios, apuesta por abrir el melón constitucional aunque se parta de serias discrepancias y cree que la aplicación del 155 sería un grave error. Afirma que Pablo Iglesias crea una crispación insoportable, que su única obsesión es fagocitar al PSOE y llegar al poder como sea, y califica de vendetta la actuación del exministro Soria con Montoro. Lo puede decir más alto, pero no más claro.

¿Cuál es el precio que va a pagar el Gobierno por su apoyo al techo de gasto?

El Gobierno no paga precio alguno. Lo que hace es corregir una situación injusta, porque Canarias este año no sólo va a cumplir el déficit, sino que va a llegar al déficit cero. Hasta ahora se estaba tratando igual a las autonomías cumplidoras que a las incumplidoras, pero tras este acuerdo se nos va a permitir utilizar el superávit en inversiones sostenibles y en servicios públicos esenciales para las comunidades autónomas.

¿La aprobación del techo de gasto significa estabilidad económica y garantizar el Presupuesto de 2018?

Éste es el primer paso para los Presupuestos de 2018. Si bien unos Presupuestos pueden ser prorrogados, no se puede estar sin techo de gasto, porque eso sí paraliza, no sólo las Cuentas del Estado, sino los de 8.000 ayuntamientos y 17 comunidades autónomas, lo cual sería catastrófico para nuestro país. En este momento, con las previsiones que hay de la economía española, que es la que más crece en la Unión Europea, bajará seguramente la prima de riesgo, se dará estabilidad y habrá garantías en el sistema financiero. Sería una irresponsabilidad paralizar las cosas.

¿Vamos a una legislatura larga, aunque el Gobierno esté en minoría?

Lo que va a determinar que esta legislatura sea larga y que no haya elecciones es, sin duda, el tema catalán, que es muy complicado y el principal problema que el Estado tiene en este momento. Un asunto así no se puede asumir, bajo ningún concepto, con unas Cortes disueltas y con un Gobierno en funciones. Por otro lado, el Partido Socialista ha tenido una crisis agónica, necesita tiempo para recuperar su espacio electoral, y unas elecciones anticipadas no les benefician ni a ellos ni a nadie cuando no hay una alternativa de gobierno consolidada.

¿Qué opina usted cuando oye decir que Coalición Canaria se vende al mejor postor, que pactan con todos los Gobiernos, independientemente de identidad ideológica?

El nacionalismo canario ha tenido siempre un gran sentido de Estado. Hemos participado de todos los pactos de Estado de los últimos 30 años. Somos constitucionalistas, creemos en el imperio de la ley, y siempre promovemos acuerdos. ¿Hay algo de malo en ello?

Pero esos acuerdos son "a golpe de talón" del Gobierno de turno...

Hablar de golpe de talón es algo peyorativo, y en este caso nuestros grandes acuerdos han sido por igualar a los canarios con el resto de los españoles. Es cierto que los Gobiernos de España sólo se han ocupado de Canarias cuando necesitaban el voto de los nacionalistas canarios, y eso ha ocurrido con todos los Gobiernos de la democracia, y nosotros hemos hecho de la necesidad virtud. Hemos utilizado esa fuerza al servicio de los canarios, no para obtener privilegios, sino sencillamente para poder sacar la cabeza. No hemos pedido privilegios, sino que se haga justicia.

¿Qué pasa si el 1-O la Generalitat convoca el cacareado referéndum?

Eso sería algo muy negativo que no va a ocurrir. Todo esto es un camino sin salida y vamos a un choque de trenes del que son responsables los dirigentes de la Generalitat, pero también todos los partidos políticos que han gobernado en España. Aquí han ocurrido cosas absurdas, como que Valencia y Andalucía tengan competencias que no tiene Cataluña. Se recurrió un estatuto que encajaba perfectamente en la Constitución, se dijo que se aceptaría lo que viniera de Cataluña y no se cumplió. Aquí nadie está libre de culpa, y se ha llegado a una situación insostenible.

¿Es culpa y miedo? Porque dicen que el presidente de la Generalitat ahora se agazapa "cobardemente" detrás de los funcionarios...

El señor Puigdemont está envolviéndose en una bandera para inmolarse, y pretende poner al filo de la ley a todos los funcionarios utilizándolos como escudo humano, lo cual es un disparate. Todos debemos estar sometidos a la legalidad y al cumplimiento de la Constitución y, por lo tanto, ese referéndum no se puede celebrar.

¿Una modificación constitucional serviría para algo, tal como están las cosas?

En estos momentos ni siquiera una modificación les daría satisfacción a los independentistas. Además, no habría que ir a una reforma de la Constitución para dar satisfacción a los independentistas catalanes, sino para que todo el mundo se sintiera cómodo en ella. Aquí no ha habido la valentía política necesaria para abrir el melón constitucional, y tarde o temprano habrá que hacerlo.

Difícil cuando el modelo federal que propone el PSOE acabaría con el Cupo y el Concierto, o cuando Unidos Podemos dice que hay que cambiar monarquía por república...

Exigencias puede haber muchas, pero a mí lo que me parece cobarde es no intentarlo. Tendremos que apartar aquellas cosas en las que no haya consenso suficiente, pero porque tengamos puntos de partida discrepantes no puede haber una paralización de un tema del que ya hay una gran demanda social. Asuntos como la lucha contra la corrupción, la limitación de mandatos, los aforamientos, el tema del Senado, el papel de las comunidades autónomas, el reconocimiento para Canarias de región ultraperiférica... son asuntos que hay que abordar.

¿El artículo 155 de la Constitución es de 'atrezzo' y aplicarlo sería un error, o no?

Los artículos de la Constitución no son de atrezzo. Son para aplicarlos, pero el error sería aplicar el 155 si no procediera. Todavía hay un largo recorrido antes de la aplicación de ese artículo, y lo que sería un error es ir directamente a una situación límite.

Quien también nada entre dos aguas es Podemos, un día llama "cajitas" a las urnas y al otro apoya a Ada Colau. ¡Qué lío! ¿No?

El señor Iglesias siempre actúa en clave electoral y al parecer no le pasan factura sus contradicciones. Sus principales aliados son Colau y Domènech, y no duda en cambiar su discurso al ritmo que quiere la alcaldesa de Barcelona. Ya es hora de que a Podemos le vayamos quitando la careta. Es una fuerza política que no cree en el Estado ni en la democracia representativa ni en las instituciones de este país. Su única obsesión es llegar al poder al precio que sea, creando un estado de crispación insoportable.

Supongo que usted respira por la herida, porque le han hecho una campaña muy agresiva en las redes. ¿Es un acto de machismo o forma parte del juego político?

Cada vez que tengo un ataque de Podemos lo hacen con connotaciones sexuales, utilizan insultos zafios, absolutamente obscenos, de muy mal gusto. Me han atacado a mí, han atacado a mi honor, a mi familia y a todo, simplemente porque no soportan que nadie les diga las verdades en la cara y yo se las he dicho sin miedo a sus represalias. Afortunadamente, frente a eso miles de ciudadanos han salido a apoyarme en las redes sociales, y eso es lo que importa.

¿Cómo se lleva tener que acudir a votar al Congreso el día que falleció su padre? ¡Qué duro!

Ir a esa votación el día que falleció mi padre fue muy duro a nivel personal. Pero si yo no estaba, no salían los Presupuestos, de los que dependen las prestaciones de millones de españoles, y actué así por responsabilidad. Me he perdido muchas cosas personales en la vida, pero hice lo que tenía que hacer.

¿Qué le ha parecido la actitud de Manuela Carmena dando la espalda a los homenajes a Miguel Ángel Blanco?

Carmena se ha equivocado gravemente, porque Miguel Ángel Blanco no es una víctima de terrorismo más; es el antes y el después de la lucha contra ETA y representa el basta ya de este país a los terroristas. Lo que significó para este país la muerte, la tortura y el asesinato de Miguel Ángel Blanco no puede minusvalorarse de la forma en que lo ha hecho la alcaldesa. Ha sido un gesto de miopía política inaceptable.

¿Cómo y quién tiene que escribir el relato final de ETA?

El relato del final de ETA pasa porque reconozcan el daño causado, pidan perdón y cumplan las penas. No es un tema de venganza ni de odio, sino de justicia. Las víctimas quieren eso: verdad, justicia y dignidad. Y en eso hay que estar.

Oiga, ¿qué le parece la posición del nuevo PSOE de Pedro Sánchez? ¿Existe el riesgo de ser fagocitados por Podemos?

Todavía no está claro el discurso que va a tener el PSOE. Entiendo que en este momento Pedro Sánchez haga algunos gestos para recuperar a ese electorado de izquierdas que perdieron, pero si olvida al centroizquierda tendrá problemas. El PSOE debe ser alternativa de gobierno, recuperar las políticas de Estado y los consensos, y eso no se consigue ocupando espacios de la extrema izquierda.

¿Y si no la batalla por el liderazgo de la izquierda la ganará Podemos?

El PSOE no puede caer en las trampas y en las falsedades de Podemos. Pablo Iglesias pretende sólo eliminar al PSOE; ni es de fiar ni es un buen compañero de viaje para los socialistas, porque quiere fagocitarles. Pueden llegar a acuerdos puntuales, pero no asociarse, porque en ese caso la batalla la tiene perdida Pedro Sánchez.

¿Qué se va a sacar en claro de la comisión del rescate a la banca que usted preside?

Va a ser una comisión apasionante, porque ya es una ventaja que todo lo que fue irregular esté prácticamente judicializado. Hay que analizar las causas, cómo se acometió la crisis y qué papel desempeñaron los órganos reguladores. Debemos saber las debilidades y fortalezas del sistema financiero actual y dar garantías a los ciudadanos de que otra burbuja financiera no se volverá a repetir. Hay un tema muy importante que es la protección de los consumidores de los productos financieros y la ley hipotecaria, que tendrá que modificarse a partir del otoño y para eso será sustancial las conclusiones de parte de esta comisión. Además, hemos incluido la investigación sobre el Banco Popular.

¿El ministro Cristóbal Montoro se encuentra en una debilidad política extrema después de ser reprobado y de haberle tumbado su amnistía fiscal?

La amnistía fiscal no fue del señor Montoro, sino del Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado apoyado por el presidente del Gobierno. En Coalición Canaria no reprobamos ministros, porque la decisión de ponerlos o quitarlos es del presidente y, por lo tanto, es un ejercicio inútil. Las amnistías fiscales del PP y el PSOE las decidieron en su día sus presidentes. Montoro está tocado fundamentalmente en este momento porque tiene temas personales que ponen en duda su honor, y eso le ha afectado muchísimo.

¿Le ha sorprendido que José Manuel Soria amenace ahora al ministro Cristóbal Montoro a golpe de libro?

Me parece increíble. Cualquier autoridad que conoce irregularidades debe denunciarlas porque, si no, comete un delito. Si el señor Soria en su etapa de ministro sabía actuaciones irregulares del señor Montoro, tenía que haberlo denunciado o al presidente del Gobierno o haberse ido al juzgado. Hacerlo ahora, a toro pasado, no sólo es desleal con sus compañeros, sino que está fuera de lugar absolutamente. Parece una vendetta.

¿Qué le pareció que no pudiera aprobarse en el Congreso de los Diputados una declaración institucional contra el ataque a la Asamblea de Venezuela?

Me parece una verdadera vergüenza que no hayamos podido sacar una declaración institucional en el Congreso de los Diputados, condenando el ataque a la Asamblea venezolana, donde los diputados fueron agredidos, heridos y retenidos durante horas. Es inadmisible que en una democracia como la nuestra haya grupos como Podemos o Bildu que se hayan negado a condenar una cosa así. Tendrían que explicar muy bien por qué.

También Garzón ha atacado gravemente a Leopoldo López, convirtiendo a la víctima casi en un verdugo...

Que un dirigente como Alberto Garzón llamara golpista a Leopoldo López no tiene un pase, es el mundo al revés. Venezuela, que fue un país rico y con libertad, es ahora un país destrozado, donde no hay ni libertad ni comida. Nicolás Maduro está llevando al caos y a la guerra civil a Venezuela y eso tiene que acabar. Cuando eso ocurra algo tendrán que decir sus cómplices españoles.

Por último, dígame, ¿usted cree que electoralmente el tema de la corrupción ya no le pasa factura al PP justo ahora cuando se ha abierto una comisión de investigación?

El PP reaccionó tarde y mal con el tema de la corrupción, y ya veremos en qué queda la comisión de investigación, pero no cabe duda de que los ciudadanos están hartos, aunque el tema haya perdido fuerza en las encuestas. Tenemos que poner todo lo necesario para que haya una regeneración total de los partidos políticos en nuestro país. Es necesario que quien ha metido la mano en la caja devuelva el dinero, que se llegue hasta el final en las investigaciones, que se produzca una renovación generacional, y también hace falta un cambio de las leyes y una limitación de mandatos.

