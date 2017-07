Page ofrece a Podemos entrar en el gobierno de Castilla-La Mancha

A mi no me sorprende la actitud de este sujeto, por el poder se aferrara a lo que haga falta, de hecho es presidente gracias a los votos de Podemos, y ahora los quiere meter en el Gobierno????......llegó para arreglar el desaguisado que había perpetrado Cospedal años antes, y resulta que en dos años no ha cambiado ni una medida de las que aprobó Cospedal y que recortaba derechos a los funcionarios, bueno si, a los sindicalistas los devolvió a su sillón a tocarse las narices, sillón del que les había levantado Cospedal para que TRABAJASEN, pero este es amigo del poder................yo soy Toledano pero este señor no sale del Palacio de Fuensalida.........ignorando que Castilla La Mancha tiene más provincias que Toledo........al final es como su "enemigo" Pedro Sánchez, con tal de mantenerse en el poder me voy con quién sea..........eso si la culpa es nuestra......bueno mía no, que no vote ni a PSOE ni a PODEMOS.........