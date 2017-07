Zapata se da de baja en Podemos tras exigirle el partido parte de su sueldo

Cuando ingresó en Podemos firmó el compromiso de hacerlo

Pero asegura que ya dona parte de su salario a Ahora Madrid

El partido ha llevado su caso a la Comisión de Garantías

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata ha anunciado su baja como inscrito de Podemos tras la exigencia de la formación morada de que done parte de su sueldo, tal como se había comprometido cuando ingresó en el partido. El concejal considera que tras su inserción en las confluencias de Ahora Madrid, con la que se presentó a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid, su compromiso queda resuelto con la donación de parte de su salario precisamente a dicha confluencia.

"Ahora Madrid tiene su propia carta financiera con la que cumplo puntualmente y a la que me debo", ha respondido en un mensaje público después de que el Comité de Garantías de Podemos le enviase este miércoles un email denunciando incumplimiento de la carta financiera de la formación morada.

Por todo ello, el edil ha confirmado que se ha dado de baja esta misma mañana como inscrito en Podemos y, por tanto, no participará en consultas de la formación.

Tras la repercusión del primer mensaje, Zapata ha compartido otro en el que aclara que nunca ha militado en ningún partido hasta Ahora Madrid. "Cuando Podemos decide que aquellos cargos públicos que estén inscritos deben donar yo debo decidir alguna de estas dos cosas. Considerarme un cargo público de Podemos. No considerarme un cargo público de Podemos".

Zapata ha aclarado que su decisión "tiene cero que ver con el dinero. No tendría problema en participar económicamente apoyando a Podemos en asuntos variados (por ejemplo apoyando Las Moradas locales), pero creo que la pregunta no era esa, sino si yo participo como cargo orgánico de Podemos y creo que la respuesta es que no".

"Cualquier organización tiene derecho a poner en marcha los mecanismos que considere orgánica y financieramente en relación a lo que considera sus bases, sus cargos, etc. Así que más allá de la cierta pena que me da perder ese vínculo con Podemos, creo que era lo más razonable para no dar lugar a equívocos. Como siempre y cómo hasta ahora, toda la disposición para echar manos en lo que pueda echarlas". Así, sobre su relación con Podemos y aclarando su posición dentro de la formación, el concejal de Ahora Madrid asegura que "es la misma que ayer, lo único que sucede es que siendo yo cargo público y con los reglamentos de Podemos en la mano no debo estar inscrito".

Iglesias se desentiende

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que respeta la decisión del concejal de Ahora Madrid pero ha evitado dar explicaciones al respecto, al entender que eso le corresponde a los responsables municipales o autonómicos.

"Las cuestiones que afecten a la política municipal o autonómica de Podemos creo que sobre esto tienen que responder los responsables a nivel municipal o autonómico", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, al ser preguntado por este asunto.

"Estas cuestiones tienen que ver con el ámbito competencial de nuestros responsables municipales o autonómicos. Como secretario general de Podemos creo que no debo intervenir", ha insistido, al ser preguntado por los avisos que el partido morado habría mandado a Zapata y otros concejales por no estar al corriente con los pagos a la formación que marca su código ético.

Siete ediles denunciados

Podemos Madrid ha llevado ante la Comisión de Garantías del partido en la región el incumplimiento del código ético de Podemos de siete concejales de Ahora Madrid, inscritos en la formación pero que concurrieron, salvo Pablo Soto (Podemos), a las elecciones en la lista de Manuela Carmena como miembros de Ganemos.

Además de Guillermo Zapata, Podemos Madrid ha instado a la Comisión de Garantías a que abra expediente a Pablo Soto, el único de la lista que se ha presentado por Podemos y a Javier Barbero, Celia Mayer, Pablo Carmona, Monsterrat Galcerán y Rommy Arce, todos ellos parte de la candidatura de Ganemos.

Ahora es facultad de la Comisión de Garantías, órgano sancionador de Podemos, dirimir si abre o no expediente a estos ediles, según explican fuentes del partido.

La formación que Jesús Montero lidera en Madrid ha emitido hoy un comunicado en el que subraya que el código ético de Podemos es "un mandato democrático de obligado cumplimiento" extensible a todas las personas inscritas en la organización.

"Todas las personas inscritas en Podemos que ejercen un cargo electo o trabajan como eventuales para la administración, están sujetas y mandatadas por el código ético de Podemos desde el momento de su inscripción", asegura la formación.

En el caso de Ahora Madrid ambos códigos "no son dos compromisos mutuamente excluyentes, los inscritos en Podemos deberán cumplir con los dos" aunque "prevalece" el de Podemos, que limita a 3 los salarios mínimos interprofesionales que pueden donar los cargos.

Postura común

Los concejales de Ahora Madrid a los que Podemos le exige una parte de su sueldo como cargo público para financiar el partido tomarán una posición conjunta sobre el expediente, que harán pública hoy por la noche o mañana por la mañana, según han indicado algunos de los afectados.

La posición conjunta será previsiblemente similar a la tomada esta mañana por Zapata. De todas formas, después de recibir el expediente de la Comisión autonómica de Garantías Democráticas, los siete ediles cuentan con un periodo de alegaciones.

Este órgano resolverá y determinará las sanciones pertinentes, si antes los ediles no se han dado de baja como inscritos de la formación, han informado fuentes de Podemos Comunidad de Madrid.

