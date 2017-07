Zapata se da de baja en Podemos tras exigirle el partido parte de su sueldo

Cuando ingresó en Podemos firmó el compromiso de hacerlo

Pero asegura que ya dona parte de su salario a Ahora Madrid

El partido ha llevado su caso a la Comisión de Garantías

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata. Foto: Efe

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata ha anunciado su baja como inscrito de Podemos tras la exigencia de la formación morada de que done parte de su sueldo, tal como se había comprometido cuando ingresó en el partido. El concejal considera que tras su inserción en las confluencias de Ahora Madrid, con la que se presentó a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid, su compromiso queda resuelto con la donación de parte de su salario precisamente a dicha confluencia.

"Ahora Madrid tiene su propia carta financiera con la que cumplo puntualmente y a la que me debo", ha respondido en un mensaje público después de que el Comité de Garantías de Podemos le enviase este miércoles un email denunciando incumplimiento de la carta financiera de la formación morada.

Por todo ello, el edil ha confirmado que se ha dado de baja esta misma mañana como inscrito en Podemos y, por tanto, no participará en consultas de la formación.

</p> </body></p><p></html>

Tras la repercusión del primer mensaje, Zapata ha compartido otro en el que aclara que nunca ha militado en ningún partido hasta Ahora Madrid. "Cuando Podemos decide que aquellos cargos públicos que estén inscritos deben donar yo debo decidir alguna de estas dos cosas. Considerarme un cargo público de Podemos. No considerarme un cargo público de Podemos".

Zapata ha aclarado que su decisión "tiene cero que ver con el dinero. No tendría problema en participar económicamente apoyando a Podemos en asuntos variados (por ejemplo apoyando Las Moradas locales), pero creo que la pregunta no era esa, sino si yo participo como cargo orgánico de Podemos y creo que la respuesta es que no".

"Cualquier organización tiene derecho a poner en marcha los mecanismos que considere orgánica y financieramente en relación a lo que considera sus bases, sus cargos, etc. Así que más allá de la cierta pena que me da perder ese vínculo con Podemos, creo que era lo más razonable para no dar lugar a equívocos. Como siempre y cómo hasta ahora, toda la disposición para echar manos en lo que pueda echarlas". Así, sobre su relación con Podemos y aclarando su posición dentro de la formación, el concejal de Ahora Madrid asegura que "es la misma que ayer, lo único que sucede es que siendo yo cargo público y con los reglamentos de Podemos en la mano no debo estar inscrito".

Iglesias se desentiende

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que respeta la decisión del concejal de Ahora Madrid pero ha evitado dar explicaciones al respecto, al entender que eso le corresponde a los responsables municipales o autonómicos.

"Las cuestiones que afecten a la política municipal o autonómica de Podemos creo que sobre esto tienen que responder los responsables a nivel municipal o autonómico", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, al ser preguntado por este asunto.

"Estas cuestiones tienen que ver con el ámbito competencial de nuestros responsables municipales o autonómicos. Como secretario general de Podemos creo que no debo intervenir", ha insistido, al ser preguntado por los avisos que el partido morado habría mandado a Zapata y otros concejales por no estar al corriente con los pagos a la formación que marca su código ético.

PUBLICIDAD