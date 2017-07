Puigdemont habría pedido a Rajoy "una salida" al conflicto catalán el pasado mes de mayo

-ALEMANIA NACION DE NACIONES: La unificación de Alemania fue un proceso histórico que tuvo lugar en la segunda mitad del s. XIX y que culminó con la creación del Imperio alemán el 18 de enero de 1871 reuniendo diversos estados hasta entonces independientes (Prusia, Baviera, Sajonia, etc.).



-Los Länder son sujetos de derecho internacional originarios con personalidad estatal propia, aunque en general sólo la ejercen entre sí y son representados en el extranjero por el Estado federal.«El orden constitucional de los Länder debe responder a los principios del Estado de Derecho republicano, democrático y social» (art 28.1 Constitución Alemana ).España es solo una nacion con diferentes regiones desde 1492.En España existen pueblos que se pierden en la noche de los tiempos.Pero España es una realidad nacional (con reinos-navarra..). El nacionalismo viene a corromper la realidad,a enfangar la historia,los viejos nacionalismos son el enemigo de Europa, el enemigo de la nacion Europea.



La solucion esta en los acuerdos de Granada,en una España Federal que se base en el principio de libertad,igualdad y solidaridad



LA TEORIA DE LA CONSPIRACION: Esta teoria se basa en el supuesto del poderio de la burguesia catalana-que mientras politicamente la burguesia quiere la independencia-constituir la nacion catalana-economicamente esta misma burguesia quieren convertir al resto de España en una colononia economica. Ejemplo-medioambientalmente tenemos las dos grandes empresas con sede en Cataluña Repsol y gas natural- dos empresas comercializadoras-pero vemos como empresas como Abengoa la mayor multinacional del mundo de energias renovables ha sido hundida por encargo por las mafias bajistas. Igualmente tenemos en el mundo de la banca donde la banca catalana no deja de crecer, mientras por ej. la banca madrileña el BANCO POPULAR esta en extinsion por encargo por las mafias bajistas. Igualmente podemos decir de los medios de comunicacion de los grupos catalanes muy potentes como por ej. el grupo planeta-frente a grupos del resto de la nacion, que han sufrido y sufren la crisis de forma severa.LA LEY Y EL IMPERIO DE LA LEY ES LA BASE DE LA SOCIEDAD-SOMOS CIUDADANOS Y NO SUBDITOS COMO QUIERE IMPONERNOS EL NACIONALISMO.



-Se trata de crear la UNIDAD de los democratas, ciudadanos y partidos politicos, frente a los nacionalistas independientistas que lo unico que quieren es la independencia. Se trata de que haya UNIDAD frente a los que quieren destrozar la convivencia, la paz,...EL SR.RAJOY NO ES CULPABLE:El independentismo catalán o secesionismo catalán es la posición política que propugna la independencia de Cataluña con sus actuales límites como CCAA española, o bien por la visión pancatalanista que incluyera la «Cataluña Norte» (Rosellón y Alta Cerdaña, antiguos territorios catalanes cedidos por España a Francia) y/o la franja oriental de Aragón, es decir, «Países Catalanes»



1.-La proclamación de la República Catalana se producía el 17 de enero de 1641



2.-El 18 de mayo de 1869, los representantes de los comités republicanos federales de Aragón, de Cataluña, de Valencia y de las Baleares firman el Pacto de Tortosa para restaurar la corona de Aragón dentro de la república española



3.-El 14 de abril de 1931, F. Macià proclama la República Catalana como estado integrante de la Confederación Ibérica