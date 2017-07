Naseiro dice que nunca vio la 'caja B' del PP y Navarro niega que se pagaran sobresueldos

Ángel Sanchís, Rosendo Naseiro y Carmen Navarro, los citados este jueves

Lapuerta, a quién sucedió Bárcenas, no acudirá por motivos de salud

La comisión del Congreso investiga la presunta financiación ilegal

La comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP recibe este jueves a quienes fueron tesoreros de Alianza Popular entre 1982 y 1987, Ángel Sanchís, y entre 1987 y 1990, Rosendo Naseiro, así como a la actual responsable de las finanzas del partido de Mariano Rajoy, Carmen Navarro.

Este órgano había citado también en la misma sesión a Álvaro Lapuerta, quien precedió a Luis Bárcenas como responsable de las finanzas del PP, pero que ya ha comunicado que no acudirá al Congreso por razones de salud.

"A veces ibas al mitin y te daban un talón"

Rosendo Naseiro. Foto: Efe

El primero en comparecer ha sido Naseiro, que ha asegurado durante su intervención que "a veces ibas al mitin y te daban un talón, se lo daban a Fraga". Una afirmación que ha hecho justo al finalizar el turno de preguntas del diputado socialista, Felipe Sicilia, reiterando que "nadie ha firmado nada" en su nombre y que él nunca pidió "ningún dinero" a empresas ni a particulares para el PP ni lo autorizó. "Si alguien lo pidió en mi nombre es sin saberlo yo".

"Yo nunca he pedido ni he autorizado a nadie, y si alguien pidió en mi nombre es sin saberlo yo -ha respondido Naseiro a preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia-. Yo no conozco a nadie que estuviera autorizado por Tesorería para pedir dinero a nadie". Ha insistido en que "con mi consentimiento no se pagó ningún sobresueldo", ha dicho Naseiro, de 82 años. Sí ha admitido, no obstante, que en la época de Fraga "se pedía a toda España y en público" y eso no era "nada de particular". El dinero después se ingresaba en una cuenta y "lo controlaban unas señoras que eran militantes del PP", ha explicado Naseiro, quien ha añadido que todas esas cantidades se justificaban después ante el Tribunal de Cuentas.

Sobre la 'caja B' del partido, Naseiro ha asegurado que si la había el no la vio nunca. También ha negado en una respuesta a Toni Cantó que el partido hubiera pagado su defensa. "Mi apagado lo pagué yo", ha dicho después de que Carolina Bescansa recordara que el PP pagó dos millones de pesetas a Javier Boix, defensa de Naseiro cuando fue detenido por su supuesta implicación en la concesión de licencias a cambio de comisiones que servían para financiar el PP. Fue en el llamado 'caso Naseiro', que finalmente se archivó al declararse ilegales las escuchas que sirvieron para recabar pruebas.

Naseiro, que sigue militando en el PP, ya explicó que no tiene relación con Bárcenas ni con nadie del partido desde que estalló el 'caso Gürtel' en 2009, negó haber comprado cuadros de gran valor al extesorero e hizo hincapié en que le "utilizó" cuando le pidió que dijese que coleccionaba cuadros con él, lo que en principio aceptó porque "confiaba" en Bárcenas, de quien no ha querido hablar en esta comisión.

Sanchís y cuando Fraga pasaba la gorra

Ángel Sanchís. Foto: Efe

Pasadas las 12:00 de la mañana comenzó la comparecencia de Ángel Sanchís, quién precedió a Naseiro como tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987, y que se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio por la primera parte de la 'Gürtel'. Anticorrupción pide para él 8 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales. "Creo que seré sobreseído".

Ha descrito cómo en cenas con "amigos" junto al presidente del partido, Manuel Fraga, él se quedaba hasta última hora "pasando la gorra" para obtener fondos. En respuestas al portavoz socialista ha explicado que en aquella época la financiación era "muy difícil" porque "no teníamos un duro". Ha contado que él conoció a Fraga antes de ser tesorero, siendo responsable de una entidad bancaria, porque organizaba cenas con amigos "y recaudaba dinero para él". "Don Manuel y yo íbamos a cenar a muchas casas" en las que unos amigos atraían a otros y llegado un momento "don Manuel se iba" y le dejaba a él explicando la precariedad del partido y "pasando la gorra".

En los primeros años de partido, se costeaban los gastos con las aportaciones de "amigos" suyos y del presidente fundador Fraga porque entonces, con nueve diputados, estaban "casi en la indigencia". "A veces los gastos de la luz los pagaba yo", ha asegurado el extesorero, que ha insistido en que pedían donaciones a título personal en cenas que organizaban con cuántos pensaban que podían ayudar al partido y ha recalcado que todos los que le dieron dinero "de alguna forma se lo han cobrado" con el tiempo. Se mandaban "cientos de miles de cartas" para recabar fondos, pero él dejó de participar en estas tareas una vez que se marchó de la tesorería del PP, lo que contradice, ha dicho el diputado del PSOE, un informe elaborado por Alberto Ruíz Gallardón.

Además, ha precisado que "jamás" estuvo como "empleado" del PP cobrando un sueldo, y que de hecho cinco personas de sus empresas seguían siendo pagadas por él pero trabajaban para el partido. "Cometí el error de meterme en política". Ha asegurado que las donaciones se pedían "a título personal" y que en una ocasión, siguiendo las directrices de una agencia de publicidad, enviaron "cientos de miles de cartas" pidiendo a los ciudadanos donaciones de hasta 10.000 pesetas.

"Creo todo lo que diga el señor Bárcenas, porque le conozco desde hace tiempo y me merece todo el respeto", ha contestado Sanchís, que fue tesorero del PP entre 1982 y 1987. Sanchís ha recordado que fue él quien introdujo en el partido a Luis Bárcenas, a quien conoce desde que éste tenía siete años porque su padre y él eran "amigos íntimos". Ha asegurado que nunca le contó que había una contabilidad paralela en el PP y que se quedó "sorprendidísimo" cuando apareció este tema, lo que recriminó al propio Bárcenas tras su salida de la cárcel y, desde entonces, las relaciones entre ambos están "algo más frías".

Navarro niega los sobresueldos

La actual teorera y gerente del PP, Carmen Navarro, ha asegurado que el partido no paga sobresueldos a sus cargos sino "gastos de representación" que se declaran con la correspondiente retención. Además, se ha desvinculado de las cuentas de los grupos municipales ante las preguntas de la oposición sobre casos como la 'operación Taula' que afecta a la gestión del PP cuando estaba al frente del Ayuntamiento de Valencia.

Navarro, que ha comparecido en tercer lugar en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP, empezó a trabajar como gerente del partido en julio de 2010 y dos años después, cuando José Manuel Romay Beccaría dejo la Tesorería para ser nombrado presidente del Consejo de Estado, fue nombrada tesorera.

En su intervención, Navarro ha defendido su gestión y no ha querido valorar lo que hicieron sus predecesores alegando que no conoce los hechos que tienen que ver con "periodos anteriores". "Creo que bajo mi mandato se están haciendo las cosas bien y el Tribunal de Cuentas lo está confirmando", ha dicho, para añadir que ella "gestiona el presente y no investiga el pasado".

Ante las preguntas de la oposición acerca de si el PP sigue pagando sobresueldos a sus cargos, la tesorera ha afirmado que "el Partido Popular no entrega sobresueldos" y "no existen", sino que son "abonos a determinados miembros del partido" por su trabajo en "gastos de representación". A su entender, por trabajar en el partido se tiene que "recibir algo". Es más, ha dicho que en el PSOE "pasaba exactamente igual".

En este punto, ha señalado que han introducido la contabilidad 'on line', cuentan con un plan de auditorías y celebra reuniones de coordinación con gerentes provinciales y regionales del partido para "ver lo que ocurre en esos territorios" y "poderlo detectar rápidamente".

PUBLICIDAD