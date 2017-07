Un testigo vincula a Granados y al número de 3 de Cifuentes con contratos para ACS a cambio de financiar al PP

Este caso sirve para ilustrar mejor la corrupción. Los políticos no adjudican, todo viene "cocinado" por los funcionarios en esos famosos "informes técnicos".



EN TODOS los casos en los que un político se corrompe, necesita que los funcionarios les apoyen.



Por eso no ocurre más veces y por eso, TODOS los casos dejan rastro.



Los casos que no dejan rastro son cuando el que se corrompe es el funcionario.



Por eso, las empresas que corrompen sobornan directamente a los funcionarios. Hay que ser muy chulo y muy idiota para sobornar a los políticos, pagas el doble y te arriesgas más.



¿Sabéis cuándo se hace? cuando otro competidor ya ha sobornado al funcionario. Sólo te queda el recurso de ir "por arriba", lo que no suele funcionar porque el que tiene el poder es el funcionario firmante, como ilustra este caso.



El político que trató de prevaricar, a la cárcel.



Y el contrato adjudicado, investíguenlo con lupa. Llevaba "mordida" fijo, sino no te arriesgas a que te destituyan.



No quedan quijotes entre los funcionarios. NI UNO.