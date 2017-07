Rubalcaba vuelve contra Sánchez: rechaza introducir el carácter plurinacional en la Constitución

Pues a mí el arrendador me hizo un contrato de vivienda por temporada, por evadir la prorroga del contrato a que tenía derecho por ser mi vivienda habitual, .... y así poder subirme el alquiler cuando quisiera o echarme de mi casa que desgraciademente estaba en su propiedad privada,... pero era mi vivienda habitual de hecho, así que lo que ponía en el contrato no valía sino para demostrar que intentaba defraudar la ley, .... era mi vivienda habitual de hecho,.... es como si uno comprara una mesa y en el contrato pone que es una silla por pagar menos impuestos, por ejemplo, .... es una mesa de hecho y en el contrato puede poner lo que quiera,.... cuando el de la aduana vea el bulto dirá .... "usted ha comprado una mesa .... " Entonces da lo mismo lo que ponga en la carta magna para unas cosas y menos magna para otras, España es lo que es y mientras menos se refleje y se respete lo que es más conflicto y más ruptura y menos cohesión.... Por cierto que no debería ser nada de eso, catalanes, vascos, españoles, británicos,....todo eso de las divisiones y los nacionalismos es basura...