Mayor Oreja equipara el proceso independentista catalán con ETA

¿Se acuerdan de aquello que decía el PP de que en Paz y sin violencia se podía hablar de TODO?



Yo no me considero nacionalista pero votaría SI en un referendum de independencia de Cataluña.



¿Me he de considerar terrorista?



Soy un hombre de paz esas comparaciones son insultantes para mucha gente. En algunos países democráticos se consideraría delito hacer dichas comparaciones.



Por cierto, fuí con mi familia a la manifestación en contra de ETA tras la muerte de Miguel Angel Blanco.