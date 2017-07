Rajoy cierra el curso parlamentario recordando que jamás autorizará el referéndum en Cataluña

Ha recordado que las reprobaciones a Catalá y Montono no le obligan a nada

Podemos "practica la corrupción de los valores democráticos" en Venezuela

Rajoy ha pedido a los ciudadanos que estén "tranquilos" con Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha puesto este miércoles punto final al curso parlamentario contestando en el Congreso a preguntas sobre la corrupción, la continuidad en el Gobierno de los ministros reprobados y las medidas de apoyo a los autónomos. Pero además, ha aprovechado la sesión para hacer un recordatorio al Govern catalán.

Aunque el periodo ordinario de sesiones acabó el 30 de junio, el Congreso programó para esta semana el último Pleno del curso parlamentario, que ha incluido las últimas preguntas que formulará la oposición al Gobierno hasta que en septiembre se reanude la actividad parlamentaria ordinaria.

En primer lugar, Rajoy ha recalcado al PSOE que las reprobaciones del Pleno del Congreso a los ministros de Hacienda y de Justicia, Cristóbal Montoro y Rafael Catalá, respectivamente, no le "obligan a tomar ninguna decisión" y ha subrayado que eso es lo que va a hacer.

De esta forma ha respondido a la portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Margarita Robles, que le ha preguntado qué decisiones va a tomar después de que el Congreso haya reprobado a Montoro tras anular el TC la amnistía fiscal y a Catalá por su actitud en relación con las investigaciones sobre Ignacio González.

"Respeto y mucho las decisiones de esta Cámara a la que ha hecho referencia. En este caso no las comparto y como no me obligan a tomar ninguna decisión, como usted sabe perfectamente eso es lo que voy a hacer", ha espetado a Robles, a la que ha recordado que al jefe del Ejecutivo compete en exclusiva la competencia de nombrar y separar ministros, así como la de disolver las Cortes. En el caso de Montoro, ha dicho que el TC ha anulado la amnistía fiscal por "una razón de forma" y no produce ningún efecto jurídico".

La portavoz del Grupo Socialista ha subrayado que la responsabilidad política "la tiene que gestionar el Parlamento" y ha recriminado a Rajoy que en la pasada legislatura el PP ejerciera el "rodillo" y ahora ni tome medidas tras las reprobaciones ni tome en cuenta las iniciativas legislativas que aprueba el Pleno "basándose en la arrogancia y en el autoritarismo". "Tienen que tener ustedes más respeto a la soberanía nacional que presenta esta Cámara", ha resaltado.

La corrupción democrática de Iglesias

Después, Rajoy ha avisado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de que "no es libre" para acusar al PP de corrupción porque su formación "practica la corrupción de los valores democráticos" en Venezuela, donde se niega "a denunciar la violación de derechos humanos".

"Esa es la corrupción que practican, porque a ustedes les han pagado y no son libres para defender posiciones", ha asegurado el jefe del Ejecutivo al ser preguntado por el líder de Podemos sobre si tiene contabilizado "cuánto le cuesta a los españoles la corrupción de su parido". Iglesias, que ya ha pronosticado en su primera intervención que Rajoy se defendería de las acusaciones sacando a colación la situación de Venezuela, ha denunciado que mientras el PP siga en el Gobierno, "los ciudadanos van a tener que pagar de su bolsillo sus casos de corrupción". "Vamos a trabajar para echarles del Gobierno", ha avisado.

En su turno de réplica, el presidente ha respondido a Iglesias que "exageran, magnifican" y "hablan todos los días" de la corrupción, no para combatirla, sino porque les "enfada" que "las cosas empiecen a mejorar". "Se agarran al mantra de la corrupción como un clavo ardiendo. Lo hacen para ver si pueden pescar algo", ha criticado.

Además, Rajoy ha defendido que su Gobierno sí combate la corrupción, también "la de Podemos", y que tiene que ver con Venezuela, según el presidente. "Yo también denuncio y combato otro tipo de corrupción, la de quienes se han negado en esta cámara siempre a denunciar la violación de Derechos Humanos en países amigos", ha achacado.

Pide tranquilidad con Cataluña

Antes de abandonar el Congreso, Rajoy ha pedido a los ciudadanos que estén "tranquilos" porque su Ejecutivo "sabe perfectamente lo que tiene que hacer" ante el referéndum de independencia que promueve el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el 1 de octubre. Además, ha garantizado que no contribuirá a "esa subida de tono de las declaraciones que están haciendo algunos".

"Las declaraciones suben de tono, pero no por parte del Gobierno de España, que puedo asegurar que está muy tranquilo y ya ha dicho que de ninguna de las maneras va a autorizar el referéndum ni va a permitir que se celebre porque es claramente contrario a la ley, no lo apoya absolutamente nadie, no tiene ningún sentido y pretende que los demás no podamos opinar de lo que queremos que sea nuestro país", ha afirmado.

La ley de autónomos

El presidente del Gobierno ha abierto la puerta a que los autónomos sin asalariados que alcancen la edad de jubilación puedan cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando en su negocio.

La Ley de medidas urgentes para autónomos aprobada recientemente por el Congreso permitirá a los autónomos que lleguen a la edad de jubilación compatibilizar el 100% de la pensión (antes era el 50%) con su negocio siempre y cuando tengan al menos un asalariado en plantilla.

Durante la sesión de control al Gobierno, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a Rajoy que se permita también a los autónomos sin asalariados compatibilizar la pensión plena con el trabajo.

El jefe del Ejecutivo le ha recordado que esta medida no está recogida en la Ley de medidas urgentes, pero no ha cerrado la puerta a ponerla en marcha en un futuro. "Las leyes pueden modificarse y así se puede hacer", ha indicado ante la petición de Rivera.

PUBLICIDAD