El PP ganaría las elecciones a la sombra de la corrupción; el PSOE, segundo al recuperar votos de Unidos Podemos

Porque somos un país que aceptamos la corrupción, el mal vivir, etc, a cambio de las migajas.



Un país que envía a Eurovisión al chikilicuatre y solo sale a la calle a celebrar el fútbol y tiene por su reina a Belén Estéban, trabaja en negro, etc, no puede ser un pueblo de una Democracia madura, más bien de un Maduro en su Democracia.



Que sigan robando y endeudándose, que cuando reviente vendrá el rechinar de dientes.