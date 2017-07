El Govern se parte por el referéndum

A Marta,



No existe ningún artículo de la Constitución que prohíba la celebración de un referéndum sobre la independencia de Catalunya o sobre cualquier otra cuestión. Lo que dice la Constitución es que la celebración de Referendums es competencia del Estado y lo que pasa es que el Estado Español, no quiere que se celebre. Es así de fácil, es un problema político. Y no nos hemos de confundir en que sí que es inconstitucional la independencia de Catalunya, pero no opinar sobre ella. No tendría sentido que opinar sobre artículos de la Constitución fuese inconstitucional pues de esa forma la gente no podría cambiar nada.