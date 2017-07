Pedro Sánchez: "Invocar el artículo 155 solo sirve para alimentar el independentismo"

No siga por ahí Sánchez , ya conocemos el tipo de democracia que se lleva por España; en Catalunya ya no están por la labor de seguir con el juego del "café para todos"; aquí el vermut se paga cada uno el suyo, y no hay porque enfadarse si no dejamos que paguen el nuestro. Nunca Unamuno mereció perder Catalunya, porque nunca fue suya.