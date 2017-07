El Gobierno reta al PSOE a explicar qué propone para frenar el referéndum catalán

#19 Yo no lo veo como tú. La cuestión es sencilla y hay que tener lealtad no con Rajoy, por el que siento una simpatía descrotible, si no con nuestro País, nuestra Nación. La C78 ha sido la única Cons que hemos votado todos los españoles. Es una obligación moral defenderla hasta sus últimas consecuencias. Eso no es un señal de falta de diálogo. Es que, se trata de defender los derechos y libertades de TODOS frente a quienes quieren saltarse la LEY. Primero se respeta la LEY y, solo después, dialogamos. La Nación es anterior a la Democracia y a los partidos. Con eso no se juega ¡no me hables de Rajoy ni de Sanchez! ¡Eso es una cutrez!



Hay que actuar así aunque los de siempre te llamen facha y dictador. Hay que ser intolerante con los intolerantes. lo tengo muy claro. POr eso el Estado d Derecho tiene el monopolio de la violencia. Lo demás es cobardía y postureo.