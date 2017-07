Garzón: "Incluso sin Presupuestos, no creo que haya elecciones"

Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida. Imagen: Nacho Martín.

En su despacho del Congreso de los Diputados sigue teniendo a la vista, a modo de fetiches, dos de los elementos que se llevó cuando fue elegido diputado por primera vez: una gran bandera republicana que ocupa casi toda una pared y un tablero de ajedrez, que le sirve para desconectar en los días de intensa actividad parlamentaria. "Nos enseñaron a jugar en el instituto y desde entonces no lo he dejado. Me relaja".

Alberto Garzón (Logroño, 1985) se inició en la cosa pública en las juventudes comunistas y sigue pensando que es necesario conservar la tradición comunista y una organización marxista en nuestro país. Tiene un discurso radical, pero tranquilo, de izquierdas, sin concesiones a la galería y solo se muestra claramente contrariado cuando le recuerdas las críticas que han surgido desde dentro de la Organización a su gestión, en el sentido de que está permitiendo que Podemos fagocite a IU. Niega rotundamente ese extremo e insiste que esa afirmación desleal parte de los perdedores de la asamblea, que respiran por la herida. Reconoce, eso sí, las graves dificultades económicas que atraviesa su formación, hasta el punto de que pondrán a la venta su sede de la calle Olimpo, pero se muestra optimista con el pago de la deuda. Dice que solo se fiará de Pedro Sánchez cuando demuestre que cumple lo prometido, que la oposición real de este país es la que ejerce Unidos Podemos y y que la solución en Cataluña pasa por un referéndum pactado. Afirma que Cristóbal Montoro seguirá, a pesar de estar en el ojo del huracán, y que Rajoy pactará el techo de gasto y presupuestos aunque sea, otra vez, a golpe de talón.

Se ha cumplido un año de su liderazgo en Izquierda Unida, ¿ha conseguido salvar la organización?, porque no se han acallado las voces críticas desde dentro...

Sí, ha sido un saldo muy favorable, hemos conseguido salvar Izquierda Unida y por lo tanto la tradición comunista de este país. Una organización marxista en España es absolutamente necesaria, y esto no estaba asegurado ni mucho menos hace un par de años. Hemos conseguido poner en marcha una alianza que ha permitido evitar que la canalización de la rabia se haya hecho por la extrema derecha, como en el norte de Europa, y además hemos generado una expectativa de cara hacia el futuro desde la óptica de la izquierda.

Pues muchos dicen que se ha confirmado lo peor, y que IU ha sido fagocitada por Podemos, ¿es eso cierto o no?

No es cierto que IU haya sido fagocitada por Podemos, solo hay que ir a contrastar los datos. Nosotros tenemos en este momento ocho diputados y dos senadores y habría que retrotraerse a 1996 para encontrar una cifra mejor. Es verdad que estamos dentro de una alianza, pero son diputados y senadores con plena autonomía, y al servicio del proyecto de IU. Además, hemos conseguido visibilidad, cosa que no teníamos desde los tiempos de Julio Anguita.

¿Entonces mienten deliberadamente los dirigentes de IU que le acusan a usted de liquidarla?

Los dirigentes que dicen que IU está fagocitada o liquidada no sólo faltan a la verdad, sino que además contribuyen a generar una imagen que ataca a IU. Eso lo hacen dirigentes que están en minoría y dan la impresión de que respiran por la herida.

Hombre, lo dicen Gaspar Llamazares y algunos sectores de Cayo Lara...

Lo dicen los sectores que perdieron. Cuando se hizo la asamblea, nuestras tesis políticas ganaron por el 75%, las de Cayo Lara sacaron un 20% y las de Gaspar Llamazares no llegaron al 5%. Eso a nivel federal, y en los territorios ha habido un porcentaje más o menos parecido. Que haya crítica dentro de IU es bueno, pero tiene que ser una crítica leal, y decir que IU esta liquidada supone atacar gratuitamente a la propia organización. Eso no es cierto y supone una actitud desleal, que define a quien lo sostiene.

Pero usted mismo ha reconocido que hay parte de las iniciativas de IU que se confunden con las de Podemos...

Nosotros lo que creemos es que hay gente a quien le gusta más IU que Podemos, pero no ve que Unidos Podemos sea una referencia justa, y eso significa que la coalición de Unidos Podemos no es lo suficientemente plural de cara hacia fuera como debería, por lo que hay que corregirlo. Sin embargo, afirmar eso no significa en absoluto poner en cuestión la alianza ni mucho menos, es solo decir que hay algunas cosas de la misma que deben mejorar. Si la alianza de IU-Podemos es equitativa, todos saldremos ganando.

Oiga, ¿en Podemos hay un problema de "egos" entre Iglesias y Errejón, o eso está ya sustanciado apartando a Íñigo de sus responsabilidades?

En Podemos hay debates políticos muy interesantes, pero desconozco el ecosistema interno, porque cada partido por dentro tenemos nuestras propias dinámicas. La pelea de Vistalegre II fue una disputa muy pública, y todo el mundo estaba concienciado de cuáles eran las diferencias entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, pero creo que allí se sustanció todo, y las cosas han vuelto a su cauce.

Dígame, ¿es verdad que en IU están tan asfixiados económicamente que tienen que vender su sede de la calle Olimpo?

Sí, evidentemente tenemos un problema económico heredado del pasado, de las direcciones anteriores a 2012, que tuvieron un nivel de deuda muy elevado y que estamos devolviendo poco a poco, pero la cuantía es todavía importante. Ahora, dentro de la reestructuración económica necesaria, nos planteamos, efectivamente, la posibilidad de vender la sede, pero sin prisas, además tenemos que hacer cambios notables en el ámbito de la gestión de las finanzas.

Oiga, ¿usted comparte la idea de que estamos saliendo del hoyo, que los buenos datos del paro abren una puerta a la esperanza en este país?

Hay varios factores y uno de ellos es el de la estacionalidad, porque estamos en julio, un mes bueno para el empleo. En términos cuantitativos, es bueno que haya más empleo, pero hay que decir claramente que está basado fundamentalmente en contratos precarios y ese es un problema de gran calado que no se soluciona. Los principios sobre los que se está generando empleo en la economía española son arriesgados, no hemos cambiado nuestro modelo productivo, basado en la construcción, y así se desencadenó la crisis. Además, nuestra economía se impulsa en un contexto favorable, influido por el Banco Central Europeo, los precios del petróleo, etc. Pero eso no significa que estemos libres de riesgo. Nuestro problema original es el modelo productivo, y mientras eso siga igual no cambiarán las cosas.

Vamos, que usted no le otorga ningún mérito a Rajoy y al PP de esos buenos datos, aunque sea su adversario político... ¿La buena marcha de la economía conseguirá tapar electoralmente los escándalos de corrupción?

Es probable que haya un sector de la población que piense que ha salido de la crisis y al que no le importa que el PP sea un partido corrupto, mientras su situación sea buena. Pero eso es un error, un espejismo falso. Los puestos de trabajo están desguazados, no dan para vivir, y los jóvenes se siguen marchando. Esa es la herencia nefasta que siempre deja la derecha en nuestro país, pobreza y desigualdad.

¿Hay una posibilidad real, como dicen las encuestas, de que el PSOE de Pedro Sánchez mantenga su segunda posición y no se produzca el 'sorpasso' de Podemos?

Es verdad que las cosas están atascadas. Hay una foto fija de bloques electorales en nuestro país: el de la derecha no ha perdido ni ganado votos, aunque hay una trasferencia del PP a Ciudadanos, y el bloque de la izquierda -que perdió un millón de votos desde diciembre hasta junio- no se ha recuperado. No hay grandes movimientos, pero en tiempos convulsos hacer predicciones es malo. Solo hay que ver lo que le ha pasado al partido socialista en Francia y en otros lugares de Europa.

¿El viraje de Pedro Sánchez a la izquierda es de fiar y su cambio de postura sobre el techo de gasto o el CETA es un síntoma?

Primero hay que reconocer que la militancia del PSOE sabía muy bien qué no quería: no quería a Susana Díaz, ni a Felipe González, ni a los barones, ni a los que regalaron a Mariano Rajoy la Presidencia del Gobierno. La militancia se rebeló de forma muy positiva y el nuevo secretario general debería actuar en consecuencia. Pero, ¿qué Pedro Sánchez tenemos ahora, el del acuerdo con Ciudadanos o el que dice que va a gobernar con la izquierda? No lo sé, habrá que esperar a los hechos, de momento las palabras de Pedro Sánchez suenan bien, pero los hechos habrá que ir viéndolos. La música es buena, pero no conocemos la letra. Las palabras se las lleva el viento, y los hechos son lo que realmente deben importar. Si Pedro Sánchez camina para un entendimiento de las izquierdas, este país será mucho mejor, pero si estamos ante una operación de marketing, que yo no descarto, volveremos a las andadas, y el PSOE se quedará en el camino.

¿No ser diputado es un hándicap para el actual líder del PSOE o el liderazgo de la oposición es de Podemos?

Desde que Mariano Rajoy es presidente, la oposición real la hemos hecho en el grupo Unidos Podemos, y seguimos haciéndola nosotros. Ahora, Pedro Sánchez tiene contradicciones que gestionar, y no es nada sencillo hacerlo no siendo diputado en un mundo político tan institucionalizado. Pero, vamos, lo importante no es el cómo, sino el qué hace, y cuando yo me reuní con él, se comprometió con Izquierda Unida a hacer una ley de eutanasia. ¡Vamos a ver si eso cristaliza! Si no cumple con lo prometido, tendrá un problema, sea o no diputado, y de momento todo es un incógnita.

Oiga, ¿el diputado 176 debe votar contra el techo de gasto, y el PSOE debe presionar para que lo haga como dice Pablo Iglesias?

Pedro Sánchez debe influir. La gente que ha votado en Canarias al PSOE ha votado a Pedro Quevedo y, ¿resulta que su voto se va a transformar en apoyo al PP? El PSOE tiene una responsabilidad directa sobre el voto del señor Quevedo.

¿Si no hay techo de gasto para 2018, vamos a unas elecciones anticipadas o solo a una prórroga presupuestaria?

Tengo la sensación de que habrá techo de gasto y Presupuestos, pero, aunque no los hubiera, no habría elecciones. El PP preferiría ir a un presupuesto prorrogado antes que a elecciones, en un contexto en el que la corrupción sigue asolando a ese partido y el beneficio se lo está llevando Ciudadanos sin hacer nada. El PP trabajará por consensuar con el PNV, el PdeCat, etc. Y seguirá negociando a golpe de talonario.

¿El ministro Montoro está en la cuerda floja tras ser reprobado, haber sigo tumbada la amnistía fiscal y con el asunto del exministro Soria planeando?

A Cristóbal Montoro le resbala absolutamente todo lo que tenga que ver con el juego parlamentario. La reprobación es un instrumento interesante, pero inefectivo cuando el Gobierno no quiere escuchar al Parlamento, lo único que puede hacer que Montoro deje de ser ministro es una moción de censura con éxito o que Mariano Rajoy lo deje caer... y no creo que lo haga le viene bien utilizarle de pim-pam-pum.

Sí, pero ¿de qué vale una moción de censura que no se gana, como la que presentó Pablo Iglesias?

Las mociones de censura, al igual que cualquier actividad parlamentaria, no solo tienen rendimiento a corto plazo, también lo tienen a medio y largo. La presentada por Pablo Iglesias responde a un clima de insatisfacción con el Gobierno, con el que gran parte de la población del país estaba de acuerdo. Que se perdiera en el Parlamento no significa que esa moción de censura se perdiera socialmente, porque socialmente la tenemos ganada.

¿Qué le pareció que no se invitara al Rey emérito y el discurso de Felipe VI en el aniversario de las elecciones democráticas?

Hacía tiempo que no escuchaba un discurso tan rancio como el del ciudadano Felipe de Borbón, totalmente desconectado de los problemas de nuestro país. Fue un discurso que negaba la historia de España, hizo un recorrido por las Constituciones desde 1812 hasta 1978 ignorando las democráticas del 31, fue defensivo, lleno de tópicos para enfrentar la situación catalana y enarboló únicamente la ley como única receta. Este nuevo Borbón está intentado hacerlo mejor que su padre, y la ausencia de Juan Carlos yo la circunscribo a las peleas internas que tienen entre ellos. No creo que su ausencia fuera por cuestiones políticas, sino personales.

Supongo que a usted le parece bien que la Fiscalía pida aumentar la pena a Iñaki Urdangarin, ¿no?

Cuando hemos visto que Iñaki Urdangarin no está en prisión preventiva, y con el trato de favor que está teniendo, lo que está claro es que aquí hay una justicia para ricos y otra para pobres, y todo lo que sea ajustar a derecho esa balanza, es positivo. Urdangarin es un ladrón, y hay que endurecer las leyes que tienen que ver con los delitos económicos y financieros.

Lo que está claro es que en Cataluña quien se mueve no sale en la foto, Puigdemont ha fulminado a su 'conseller' por dudar del referéndum...

Algún sector catalán se está subiendo al tema independentista sin creérselo, han emprendido una huida hacia delante y eso tiene contradicciones, pero el problema catalán no es táctico ni de coyuntura, sino un asunto complejo que sólo se puede resolver con diálogo, negociando, y también un referéndum con garantías y reconocimiento internacional. Nosotros somos partidarios de que haya cauces institucionales donde podamos defender nuestra posición, que es un modelo federal y republicano. No somos independentistas.

Vamos, que por lo que están apostando ustedes es por un cambio en la Constitución, y así solventar también el asunto de Monarquía o República, ¿no?

Nosotros queremos una revisión total de la Constitución para modificar el modelo de Estado y para democratizar nuestras instituciones. Hay que reconocer las diferentes nacionalidades que existen dentro de nuestro país, y si se está democratizando no se puede mantener una institución anacrónica, hereditaria, inviolable, vitalicia y de la Edad Media como es la Monarquía.

