El informe sobre la militancia del PSOE que preocupa a Sánchez

Es como u disco rayado de una canción mala. No esta al nivel de lo que necesita el país. No tiene ni la formación ni el crisma de un político de altura. Es una copia y mala, que ya es decir , del inutil de Zapataro que nos llevó con las mismas políticas que quiere implantar a las mayores tasas de paro de toda nuestra historia y a punto de la quiebra e intervención. No quiero otra experiencia similar.