Pedro Sánchez se reivindica como el rival constructivo de la izquierda política

Oigo al Sr. Sanchez dar su solución al tema de las pensiones mediante nuevos impuestos y me pregunto : Si sólo van a subir las pensiones mínimas ¿para que voy a cotizar por la base máxima? mejor cotizo por la mínima y el resto me lo guardo o me lo gasto. Por otra parte, si el deficit de la Seguridad Social va a salir de nuevos impuestos, como siempre pagamos esos impuestos los que tenemos nómina, ¿que beneficio vamos a obtener? nos subirán la pensión en el futuro, o eso dicen, y me suben hoy los impuestos... Menuda solución !