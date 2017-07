El Gobierno se abona a la prudencia ante un viejo conocido para el PP

Cautela es la premisa desde el Partido Popular

Rajoy, en la Ejecutiva del PP. Imagen: EFE

Moncloa guarda silencio. Oficialmente, la reunión de este jueves se enmarca dentro de la normalidad. El Ejecutivo ha expresado en diversas ocasiones su interés por hablar con el nuevo secretario general de los socialistas, con la intención de que éste comunicara el momento deseado. Pero las llamadas de unos a otros y de otros a unos se han hecho esperar. Al final, el Gobierno ha elegido la fórmula institucional de ceder el primer contacto al Rey. Celebrada la reunión con el monarca, Moncloa recibe este jueves a Pedro Sánchez con cautela, muy en la línea de Mariano Rajoy.

Las últimas declaraciones del líder socialista, reiterando la solución plurinacional para Cataluña no levantan demasiado entusiasmo en el seno del Gobierno... y tampoco en el del PP. El secretario general del PSOE, aunque lleva poco tiempo en la primera línea de la política, es un viejo conocido para los populares. De ahí la reserva, a pesar de que este 29 de mayo levantó el teléfono para llamar al presidente del Gobierno y trasladarle su apoyo sin fisuras contra el desafío soberanista catalán, y más concretamente contra el referéndum ilegal.

El argumento de una reforma de la Constitución para incorporar en el articulado el término plurinacional no tiene predicamento en Moncloa. Es más de lo mismo, prevén desde Palacio. No obstante, el Gobierno sigue fijo en sus posiciones. En el tema catalán, el sostén del Partido Socialista es fundamental y prioritario. El Ejecutivo no lo podría entender de otra manera. Como tampoco entiende a estas alturas que el PSOE no se abra a negociar el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado para 2018, justo ahora que el Ministerio de Hacienda ha mostrado su disposición a aumentar la deuda de las comunidades autónomas, entre las que hay siete gobernadas por el Partido Socialista.

Pese a los desplantes, a las calificaciones de "reuniones prescindibles" con Rajoy, al no es no, y ahora, en su regreso, a la idea totémica de desalojar al líder de los populares de las instituciones, el PP quiere ser optimista.

Ahora bien, con resultado positivo o no, con foto o sin ella, Moncloa ha adelantado que el presidente tendrá poco tiempo para ruedas de prensa posteriores, ya que tiene que reunirse con el G-20.

