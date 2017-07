Rajoy y Sánchez se reúnen durante más de dos horas y media en su primer encuentro en un año

LA TEORIA DE LA CONSPIRACION: Esta teoria se basa en el supuesto del poderio de la burguesia catalana-que mientras politicamente la burguesia quiere la independencia-constituir la nacion catalana-economicamente esta misma burguesia quieren convertir al resto de España en una colononia economica. Ejemplo-medioambientalmente tenemos las dos grandes empresas con sede en Cataluña Repsol y gas natural- dos empresas comercializadoras-pero vemos como empresas como Abengoa la mayor multinacional del mundo de energias renovables ha sido hundida por encargo por las mafias bajistas. Igualmente tenemos en el mundo de la banca donde la banca catalana no deja de crecer, mientras por ej. la banca madrileña el BANCO POPULAR esta en extinsion por encargo por las mafias bajistas. Igualmente podemos decir de los medios de comunicacion de los grupos catalanes muy potentes como por ej. el grupo planeta-frente a grupos del resto de la nacion, que han sufrido y sufren la crisis de forma severa.LA LEY Y EL IMPERIO DE LA LEY ES LA BASE DE LA SOCIEDAD-SOMOS CIUDADANOS Y NO SUBDITOS COMO QUIERE IMPONERNOS EL NACIONALISMO.



-La socialdemocracia y el infantilismo izquierdista:la socialdemocracia es internacionalista y cosmopolita.No hay, pues,compatibilidad alguna entre la socialdemocracia y el nacionalismo identitario.(Antonio Papell-el futuro de la socialdemocracia).La solución solo puede estar en un Estado Federal Asimétrico (acuerdo de Granada), que deseche la NACIÓN DE NACIONES,la reforma del art.2 y los referéndum de autodeterminación futuros.La única solución es un Estado Federal Moderno constituido por las autonomías españolas,modelo alemán.Nunca podremos ser una nación de naciones como son Alemania, Reino Unido, Italia.España es la nación mas antigua de Europa, y una de las mas antiguas del mundo,desde 1492 se ponen los fundamentos de la nación española.Necesitamos aplicar un modelo de un Estado Federal como el Alemán para poder superar la convivencia para los próximos años.Este modelo no contentara a los independentista, pero integrara a toda la ciudadanía española de todos los territorios. El modelo propuesto por la candidatura del sr.Sanchez,igual que el modelo Podemos serán conflictivos a largo plazo



-ALEMANIA NACION DE NACIONES: La unificación de Alemania fue un proceso histórico que tuvo lugar en la segunda mitad del s. XIX y que culminó con la creación del Imperio alemán el 18 de enero de 1871 reuniendo diversos estados hasta entonces independientes (Prusia, Baviera, Sajonia, etc.).



-Los Länder son sujetos de derecho internacional originarios con personalidad estatal propia, aunque en general sólo la ejercen entre sí y son representados en el extranjero por el Estado federal.«El orden constitucional de los Länder debe responder a los principios del Estado de Derecho republicano, democrático y social» (art 28.1 Constitución Alemana ).España es solo una nacion con diferentes regiones desde 1492.En España existen pueblos que se pierden en la noche de los tiempos.Pero España es una realidad nacional (con reinos-navarra..). El nacionalismo viene a corromper la realidad,a enfangar la historia,los viejos nacionalismos son el enemigo de Europa, el enemigo de la nacion Europea.



La solucion esta en los acuerdos de Granada,en una España Federal que se base en el principio de libertad,igualdad y solidaridad