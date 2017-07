El ex número dos de la Policía niega que existiera una 'Operación Cataluña'

Fuentes Gago viajó a Suiza para corroborar la cuenta de Trias

El inspector jefe niega estar detrás del informe contra Podemos

El inspector jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago. Foto: EFE

El inspector jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago, considerado ex número dos del Cuerpo, dijo este miércoles en el Congreso de los Diputados que "no hay ninguna 'operación Cataluña'", que los partidos nacionalistas sostienen que fue puesta en marcha por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz para contrarrestar el proceso independentista.

Fuentes Gago se refirió a esta cuestión en la comisión de la Cámara Baja que investiga si Fernández Díaz usó a las Fuerzas de Seguridad para perjudicar a rivales políticos.

El nombre de este inspector ha aparecido en los últimos años en prensa debido a que actuó como una especie de jefe de Gabinete del comisario Eugenio Pino cuando éste fue responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, todo ello durante el mandato de Fernández Díaz.

A preguntas del diputado de ERC Gabriel Rufián, Fuentes Gago indicó que sus viajes a Barcelona cuando trabajaba con Pino nada tuvieron que ver con el proceso independentista en Cataluña. "No hay ninguna operación Cataluña, que yo conozca", aseguró al respecto.

Este agente añadió que no ha conspirado "contra nadie", en referencia a que Rufián le acusase de haber actuado contra la voluntad de muchos catalanes de celebrar un referéndum de independencia. En esta línea, Fuentes Gago declaró que no ha tenido "ninguna responsabilidad política" y que "jamás" se vio con políticos cuando viajó a Cataluña.

En este sentido, Fuentes Gago explicó que en el tiempo que estuvo en este destino no tuvo noticia de que en la Policía existiera ninguna 'brigada política'. "No me consta", afirmó al respecto, al tiempo que añadió que "no he formado parte de ninguna brigada, de ningún tipo". En esta línea, añadió que no tuvo relación profesional con el anterior ministro del Interior ni con ningún otro miembro del Gobierno.

La cuenta de Trias

En cuanto al viaje oficial que realizó a Suiza en diciembre de 2014, este inspector jefe explicó que era para intentar solventar las dudas que tenían sobre una información relativa a una presunta cuenta que tendría en un banco del país helvético el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Fuentes Gago dijo que se desplazó a este país junto a otros agentes para contrastar la "discrepancia" que existía entre los datos que tenían de una fuente, que confirmaba la cuenta de Trias, y que el entonces alcalde de la capital catalana negase su existente. Este agente defendió que lo que hicieron fue tratar de indagar en una información, algo que sostuvo es parte del trabajo policial.

Asimismo, el inspector quiso dejar claro que él no tuvo "nada que ver" con el informe policial P.I.S.A (Pablo Iglesias, S.A.) sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, del que aseguró no haber escrito "ni una palabra". "Nada de nada -remarcó-. Y cualquier que diga que yo tengo que algo que ver en eso, que lo demuestre".

