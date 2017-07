González, Aznar y Zapatero hacen frente contra el referéndum y acusan a Puigdemont de romper la convivencia

No soy catalán, no soy independentista y me gustaría que España fuese cuanto mas fuerte mejor, pero dicho esto no concibo que si alguien quiere marchase de España se le impida, que hagan un referendum, si es lo que quieren y si sale no, como es previsible, se acabó la historia. Es lo que se hacen en nacikones como Canadá y Reino unido, ya se que son naciones de primer orden, pero imitémosle, sin miedo. La politica que se ha practicado hasta ahora lo unico que ha conseguido es que cada día hayan más independentistas y las declaraciones de la señora Cospedal, con sus referencias al ejército, no hacen sino ayudar a los independentistas. Son declaraciones que no benefician en nada, porque ya sabemos que si se manda al ejército, se puede asegurar que entonces la indpendencia sí que es segura.Nos meteriamos en un callejon sin salida y solo recibiríamos coscorrones de la comunidad internacional, probablemente. Esa es la medida que conviene a los independentistas que se tome.