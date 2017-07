Rajoy dice que los "delirios autoritarios de los independentistas nunca podrán vencer al Estado democrático"

Buenos días, mis queridos amigos.



Antes que nada, aclarar que el saludo excluye a la mafia del PP



Ahora quisiera dar una sincera y contrastada opinión acerca del conflicto de mari ano con Cataluña.



Es pues bien sencillo pues la intención de quiénes convocan un referéndum es librarse del saqueo, del expolio, el abuso y el fraude.



De la otra parte vemos el aferramiento a seguir por la misma senda, sin diálogo, sin compromiso, ocultando y mintiendo sobre la realidad y su trasfondo, todo eso aliñado con amenazas propias de otros sistemas, no democráticos.



Como agravante y desencadenante de este conflicto es el hecho de que a una mafia no puede permitirsele actuar así y en consecuencia, se determina el cese de competencias e inicio de un proceso independentista



Normal, muy normal, no veo nada descabellado, excepto que la mafia ande como Pedro por su casa en pleno siglo 21



Muchas gracias y muy buen día, a todos excepto a la mafia