Fuertes críticas en el PSOE andaluz ante la pasividad de Díaz tras ser derrotada por Sánchez

Aunque no es santo de mi devoción Pedro debería empezar ya a quiatarse de en medio a barones y baronesas empezando por Page y Díaz. De lo contrario le torpedearán desde dentro. Y le quitan votos al partido. A pesar a que mis inclinaciones políticas van por otros derroteros sí me parece bien que Sanchez tenga más votos para que estos no vayan a parar a los radicales y le permita ser



una alternativa real que mantenga el equilibrio de poder entre los grandes partidos. No es bueno que ninguno de los dos tenga poder absoluto ni que estén en manos de radicales para gobernar.



Así se evitan males mayores porque tengo la convicción de que Sanchez no es un radical y que es sólo una pose para quitarles votos a los que se han radicalizado y votan a otros partidos que no quiero nombrar.