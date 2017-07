Sánchez insiste en virar a la izquierda asegurando que "el voto de centro vendrá solo"

¿ Que se puede esperar de este mentecato ? ya hundió al partido, sacando el peor resultado que el partido había tenido en democracia, luego lo dividió, y ahora con populismo burdo y barato, ha conseguido entrar otra vez, para seguir hundiéndole, como no tienen ni oficio ni beneficio, a él que mas le da, el caso es tratar de vivir, y darse la vida padre, a costa de los trabajadores productivos Españoles, denigra, calumnia y critica a los demás, cuando él fue con su voto uno de los consejeros de Caja Madrid, que aprobó las preferentes, y luego viene dándoselas de decente y honrado, pero no se ha enterado todavía, que le echaron a gorrazos como a zparo, hay que ser caradura, para seguir con la pataleta, desde luego ha habido pocos casos como este, con tan poca clase y categoría, espero que no entre nunca, porque entonces, nos dejará peor, de lo que nos dejó zparo.