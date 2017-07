Puigdemont y el Govern explicarán su ley del referéndum eludiendo cualquier responsabilidad legal

A veure Manel, ho explicaré per que fins i tot algú curtet com tu ho entengui. (Vamos a ver Manuel, lo explicaré para que hasta alguien cortito como tú lo pueda entender).



Para que un referéndum sea legal se ha de informar con equidad de los pros y los contras, lo cual no ocurre en este caso porque la Generalitat lleva cuatro décadas de adoctrinamiento en las que incluso en las madrasas… quería decir en los parvularios se adoctrina a los niños cantando in-inde-independencia o se les hace jugar a que matan soldados de Espanya, se compra… perdón quería decir se subvenciona a todos los medios audiovisuales para que sean afines al régimen y se condena a la muerte civil al que disienta.



Hay que dar igualdad de trato a las ideas a favor y en contra explicando los pros y los contras, lo cual no se ha hecho ni se piensa hacer.



Otra condición exigible es que las instituciones públicas sean neutrales lo cual es todo lo contrario de este caso en el que desde el Gobern se crea artificiosamente una ANC y otras asociaciones, se cuelgan de los edificios públicos la bandera de un indeseable que firmaba “muera España” y que han enarbolado terroristas del PSAN y Terra Lliure.



Sin estas condiciones se equipara el referendo al que hizo Franco en 1946 en el que los catalanes votaron masivamente a favor les estatus actual y lo ratificaron en 1966 con otro nuevo referendo.



Ya en democracia se hizo un nuevo referendo esta vez con garantías, y con éste ya van tres, en el que el 90% de los catalanes (yo entre ellos) volvimos a votar la España-Catalunya que queríamos y en el que se decidió, entre otras cosas, que la soberanía residía en el pueblo español. Ni en el catalán ni en el andaluz, ni en el asturiano, en el español en su conjunto. También se votó que las reglas del juego podían cambiarse si la mayoría de los partícipes estaban de acuerdo.



¿Qué? ¿Vamos a hacer un referendum cada fin de semana hasta que salga lo que la minoría quiere?



El que quiera separarse ya sabe las reglas del juego: convencer a sus compatriotas para cambiar la constitución, informar fidedignamente de los pros y los contras y que las instituciones guarden neutralidad.