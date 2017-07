Puigdemont fulmina al conseller que puso en duda el referéndum de autodeterminación

Jordi Baiget reconoció que habría que hacer "algo diferente"

Santi Vila, de Cultura, asume las funciones del conseller cesado

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cesado este lunes al conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, y ha nombrado para sustituirle al conseller de Cultura, Santi Vila, que mantendrá temporalmente su cartera actual hasta que el Govern nombre un nuevo titular para su departamento.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia de la Generalitat en un comunicado, el relevo entrará en vigor este martes cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

Puigdemont toma esta decisión después de que Baiget haya alertado este lunes de que la "fuerza" del Estado provocará que probablemente el Govern no pueda celebrar el referéndum.

"El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto uno vendrá la suspensión", ha afirmado Baiget en una entrevista en 'El Punt Avui' recogida por Europa Press.

"Irán tan en contra que quizá tendremos que hacer algo diferente, y algo diferente se puede parecer a un 9N. Por esto, cuando bandeamos el 9N, cuando decimos que ahora no haremos un 9N, a mi estas declaraciones no me gustan, nos cierran puertas", ha añadido.

El conseller ha afirmado que siente respeto cuando ha firmado los requerimientos del Tribunal Constitucional por las consecuencias que puede tener en su familia: "Yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio; pensamos en la familia, nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias", ha argumentado.

Baiget ha asegurado que una parte del Govern --entre la que se cuenta-- no está en el núcleo duro de las decisiones: "Y esto, genera lo que genera", añade.

"A mí, y a otros, ¿se nos consulta la estrategia de lo que tenemos que hacer? No. Y en función de la estrategia que se decida, los que no estamos en el núcleo duro de las decisiones, deberemos tomar alguna con muy poco tiempo sobre cosas que no habremos podido madurar", concluye.

Por ello, en declaraciones a los medios este mismo lunes Baiget ha considerado que "sería un irresponsable" al tirar adelante un proyecto de referéndum sobre la independencia sin pensar en las consecuencias.

La CUP pedía la dimisión

La CUP ha pedido la mañana de este lunes a Baiget que dimita como conseller, y al ser preguntado por ello, ha dicho que debería decidirlo Puigdemont, pero que él no será "ningún obstáculo" y que no tiene la sensación de haber sido desleal con el Govern ni con el presidente.

Horas más tarde y antes de que finalizara el día, Puigdemont ha decidido cesar a Baiget y sustituirlo por Vila, que este lunes ha considerado que menospreciar el referéndum pone en riesgo el reconocimiento de Catalunya como nación.

Así, ha apelado a la ciudadanía a participar en la votación prevista para el 1 de octubre para que finalmente tenga validez: "Más allá del resultado, si conseguimos una participación notable eso será inapelable".

