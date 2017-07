Mariano Rajoy recibirá a Pedro Sánchez el próximo jueves en La Moncloa

Será una continuación de la charla telefónica mantenida en mayo

El rey Felipe VI recibirá al líder socialista este martes en Zarzuela

Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, en 2016 en el congreso. Imagen: EFE.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantendrán una reunión el próximo jueves, día 6, en el Palacio de la Moncloa, según informaron fuentes socialistas.

El encuentro, acordado por ambas partes, tendrá lugar a las 11.00 horas en La Moncloa y supondrá la primera reunión entre el jefe del Ejecutivo y el líder socialista desde la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del partido del pasado 21 de mayo.

Las mismas fuentes han precisado que la cita servirá como continuación a la conversación telefónica mantenida entre ambos días después de la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE sobre el referéndum catalán.

En esta conversación, el pasado día 29 de mayo, el líder socialista trasladó al presidente del Gobierno que el PSOE estará en la defensa de la legalidad y de la Constitución y "contra cualquier intento de romperla".

El jefe del Ejecutivo se mostró convencido el pasado día 23 del apoyo del PSOE ante el referéndum unilateral fijado para el próximo día 1 de octubre. "No tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez apoyará la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional. No me puede pasar por la cabeza que pueda hacer una cosa contraria", señaló Rajoy.

En el 39 Congreso Federal del PSOE se dio el visto bueno al reconocimiento plurinacional del Estado, al aceptar una reforma federal de la Constitución española en este sentido, algo que rechazan desde el PP y el Gobierno.

Frente a ello, Rajoy ha defendido la Carta Magna que se aprobó en 1978, que habla de nacionalidades y regiones. "No estoy a favor del término plurinacionalidad y habría qué explicar en qué consiste", advirtió a Sánchez.

En encuentro del próximo jueves entre ambos se producirá después de que el líder socialista se reúna este mismo martes con el Rey Felipe VI en la Zarzuela, el primer encuentro con el monarca tras su designación como secretario general, y tras los encuentros que Sánchez ha mantenido en los últimos días con Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Alberto Garzón (IU).

JxSí y la CUP explicarán este martes el proyecto de ley del referéndum de autodeterminación, en el que se apela a resoluciones de la ONU y del Tribunal de La Haya, y se presenta como "la respuesta democrática a la frustración generada" por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del Estatut en un intento de garantizar el pleno reconocimiento del pueblo de Cataluña.

Desde el Gobierno, el portavoz Iñigo Méndez de Vigo ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "incurrirá en responsabilidad" ante cualquier acto preparatorio del referéndum de autodeterminación. Además, ha acusado a la Generalitat de "presionar" tanto a alcaldes como funcionarios para que se adhieran a la hoja de ruta independentista.

PUBLICIDAD