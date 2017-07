El Gobierno avisa a Puigdemont ante su 'Ley del referéndum': ni alcaldes ni voluntarios, se le castigará a él

Pide al Govern que deje de presionar con la consulta a los funcionarios

Compara algunas partes de la 'ley de desconexión' con Venezuela

Imagen: Dreamstime

Este lunes se conocían nuevos detalles de la 'ley de desconexión' que la Generalitat está preparando y con la que pretende facilitar y abrir el camino a una Cataluña independiente tras el referéndum que desea celebrar el próximo 1 de octubre. Una oportunidad que desde el Gobierno español han aprovechado para recordar al Govern que cualquier acción soberanista será castigada judicialmente y que que se perseguirá a los responsables políticos, "no a los funcionarios ni a los alcaldes".

Así, y tras conocerse que la Generalitat propone en su nueva hoja de ruta que la futura Constitución de la República catalana sea redactada a través de un proceso asambleario de base participativa ciudadana, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha advertido este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "incurrirá en responsabilidad" ante cualquier acto preparatorio del referéndum de autodeterminación. Además, ha acusado a la Generalitat de "presionar" tanto a alcaldes como funcionarios para que se adhieran a la hoja de ruta independentista.

"Como han dicho los tribunales -en alusión al Constitucional-, todos los actos preparatorios hacia un referéndum ilegal incurren también en responsabilidad. Más clara no puede ser la posición", ha declarado Méndez de Vigo, justo un día antes de que JxSí y la CUP presenten la 'Ley del referéndum' en el Parlamento catalán. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, Méndez de Vigo ha recriminado a los promotores del proceso independentista que lleven con "gran oscurantismo" tanto la ley del referéndum como la llamada ley de transitoriedad, sin "luz y taquígrafos". De hecho, se ha mostrado convencido de que este lunes también han conocido esas normas algunos consejeros catalanes al verlas publicadas en medios de comunicación.

A tres meses de la fecha anunciada "unilateralmente" para el referéndum, Méndez de Vigo ha señalado que no tienen urnas porque el concurso ha quedado desierto, "muchos alcaldes no prestan locales y tampoco tienen censo". Pese a ello, ha acusado a Puigdemont de "presionar" a los alcaldes y ha añadido que los regidores presentes en el acto del sábado representan "menos del 42% del censo". También le ha recriminado que "presione" a los funcionarios para que sigan su hoja de ruta independentista pero les ha dicho que pueden estar tranquilos porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy no lo consentirá.

Una Cataluña que recuerda a Venezuela

Igualmente, el portavoz del Gobierno ha denunciado también las "presiones a los Mossos por parte de la CUP", al tiempo que ha criticado que solo los medios que hacen "propaganda a favor del referéndum" logren subvenciones, algo que, a su juicio, "atenta" contra la libertad de información y de prensa.

Además, el ministro de Educación ha afirmado que esa república catalana y asamblea constituyente a la que alude la llamada ley de transitoriedad "aleja de Europa" porque se hace "en otras latitudes", en alusión a Venezuela. "Eso no está en los usos europeos", ha enfatizado Méndez de Vigo, para agregar que son los "radicales de la CUP y no el PDeCAT el que está dominando todo este procedimiento". En este punto, ha señalado que la caída de la antigua Convergencia que recogen las encuestas, evidencia que la gente "prefiere el original a la copia".

PUBLICIDAD