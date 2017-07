La Abogacía del Estado analizará el acto de presentación de la ley del referéndum para ver si puede actuar

No reblar, si seguís en España el nacionalismo castellano acabará con vuestra lengua y vuestra cultura y en eso es experto y si no que se lo pregunten a los sudamericanos, ya en la Edad Media a los catalanes no se les dejaba acudir a las ferias de Castilla ni ir de comerciantes a América, ese odio de los castellanos a Cataluña viene de muy lejos, autoprotegeros si no con el tiempo vuestra lengua desaparecerá, para los castellanos el catalán no es una lengua cristiana por eso os dicen habla en cristiano. Suerte y adelanta.