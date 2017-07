Podemos sospecha del cargo concedido al hermano de Pedro Sánchez por la Diputación de Badajoz

Coordinador de actividades de Conservatorios de la provincia

El reelegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Foto: EFE

El Grupo Parlamentario Podemos ha registrado una solicitud de información sobre la designación del hermano del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como coordinador de actividades de Conservatorios de Música de la Diputación de Badajoz.

De esta forma se ha referido el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, tras la publicación, este lunes, 3 de julio, en Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la contratación laboral, como alta dirección, de David Sánchez Pérez-Castejón, como coordinador de actividades de conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz.

Ante este anuncio, Álvaro Jaén ha aseverado que éste es "un puesto que no existía, con unas bases que no exigían tan siquiera el título de profesor de música, sino que era sólo valorable", además de "un tribunal que no existía" y para el que "solo" se valoraba una entrevista personal.

"El resultado de esa entrevista para un puesto que hasta la fecha no existía, sin baremación de puntos y sin tribunal, ha dado como resultado la elección de David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano de Pedro Sánchez", ha señalado Jaén.

Por ello, Podemos ha registrado una "solicitud de información" que justifique la motivación para crear este puesto en la Diputación de Badajoz, "pidiendo también las actas de las reuniones de ese tribunal que no existe, que son sencillamente lo que haya acordado esa diputada delegada con la directora del área", ha dicho.

Además, en dicha petición, la formación morada pregunta también por la valoración de los otros once candidatos al puesto, es decir, "su puntuación detallada", así como que explique "por qué se crea ese puesto y por qué se le ha dado a esa persona", ha preguntado.

Finalmente, Álvaro Jaén ha lamentado que el PSOE se ha convertido en un "agencia de colocación de amiguetes", ante lo que ha pedido a los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE de Extremadura que se pronuncien sobre este asunto.

