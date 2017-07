La Fiscalía del Supremo pide subir de 6 a 14 años la pena de cárcel a Urdangarin

¡Hay que joderse!.



BLA, BLA, BLA.



Que si: 19 años.



Que si : 6 y pico años.



Que si: 14 años y medio.



Etc., etc., etc.



Desde que salto el escándalo a los medios han pasao tropecientos años, y lo que es más sangrante, es que nos está costando un dineral a los ciudadanos españoles el disfrute en compañía de su consorte "LA INTOCABLE, LA QUE NO SE ENTERABA DE NADA" en la fastuosa mansión suíza, más la protección, etc., etc.



Todo este bochornoso caso:



PRODUCE NAUSEAS Y, MAS QUE UNA DUDOSA CREDULIDAD EN QUE LA JUSTICIA SEA IGUAL PARA TODOS.