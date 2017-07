ERC ganaría las elecciones catalanas y los independentistas mantendrían la mayoría absoluta

La realidad es tozuda. El problema es que este país no es simétrico desde el principio de la Constitución y se reconocen unos hechos más diferenciales a unas comunidades que a otras....pues de aquellos polvos estos lodos. La única solución es igualar a todos por arriba por que nadie va querer perder poder y ventajas ya adquiridas, como el cupo Vasco o el régimen foral Navarro, por lo tanto o todos moros o todo cristianos por que si no con que derecho se le puede exigir a Cataluña que no aspire a igualarse como mínimo con otras Comunidades que ya gozan de otras ventajas. Ya saben el dicho "no queremos ser más que nadie pero no menos que los demás" (Susanita). Pues eso es lo que falta por aplicar y acordar en este país, todos iguales en derechos y deberes, y una caja común aportando proporcionalmente entre todos para la solidaridad interterritorial pero bien fiscalizada y controlada. Con esas premisas estoy seguro de que todos los españoles incluidos los catalanes estarían de acuerdo y por fin se podría cerrar este episodio tan desagradable y que esta causando un profundo malestar a todos. Entonces no habría ningún problema en que se votara por que la mayoría estaría de acuerdo.



Tan difícil es llegar a estos acuerdos por parte de los políticos.... parece que si, pues entonces el problema son ellos.