Un centenar de personalidades de Cataluña pide al Govern en un manifiesto que suspenda el referéndum

Pedid, pedid. Que por pedir que no sea . . .



Os van a hacer CASO= 0.



La estrategia está funcionando perfectamente. La sociedad catalana "anestesiada"; solo piensa en si referéndum si o referéndum no, y de los casos de corrupción que han asolado esa comunidad (esa y otras muchas) poca auto-crítica. Claro que una parte de "los promotores" han sido parte muy interesada como receptores de las mordidas.



Lo que si conseguís es poneros en el objetivo de la infantería independentista. Todas esas personas "de rancia tradición democrática" que amenazan a todo aquel que no piensa como ellos (al mas puro estilo abretzale).



¡Cuidaros de ellos porque hay mucho descerebrado que no ve mas allá de la estelada!.