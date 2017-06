Felipe González revela que no ha hablado nunca con Zapatero sobre Venezuela

González apoya a la oposición y Zapatero se entrevista con Maduro

Zapatero y González departen en el Congreso junto a Aznar. Foto: Reuters

El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado este jueves que nunca ha hablado con José Luis Rodríguez Zapatero sobre Venezuela y ha dicho desconocer si el actual Ejecutivo tiene "alguna posición, proyecto u hoja de ruta en relación con el deterioro dramático de la situación" en este país. Zapatero visita a Maduro para mediar.

"Hace mucho que no hablo con el Gobierno. Desde la constitución del nuevo Gobierno, no he hablado ni con el presidente ni con el ministro de Exteriores, ni de Venezuela ni de Colombia", ha admitido González en declaraciones en Antena 3.

González, que forma parte del equipo de abogados que defiende al líder opositor Leopoldo López, ha insistido en que no conoce "qué hace" el Gobierno del PP y ha añadido que tampoco ha hablado nunca con el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, que es mediador del diálogo político en Venezuela.

"Nunca he hablado con Zapatero, por teléfono me ha llamado alguna vez cuando iba a ir a Venezuela. Pero no hemos hablado como estamos hablando ahora usted y yo", ha señalado el expresidente.

No obstante, ha pedido que, debido a la libertad con la que cuenta Zapatero para aterrizar en Caracas, debe intervenir para tratar el tema del encarcelamiento de Leopoldo López.

"Me preocupa Venezuela porque estamos a un mes de que haya un paso decisivo en su destino histórico como país", ha dicho, antes de señalar que "queda julio para buscar una solución".

Y ha apostillado: "A finales de julio acaba esta farsa de constituyente que ha montado Maduro contra la vigencia de la Constitución chavista".

El expresidente ha explicado que el Gobierno de Maduro ha decidido abrir un proceso constituyente "en contra de la Constitución y de sus procedimientos, es decir sin cumplir la legalidad" y ha añadido que "es el final de un golpe de Estado continuado que empezó el 15 de diciembre cuando la oposición ganó dos tercios de la Asamblea".

