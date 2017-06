El PSOE cambiará su posición en asuntos que "no sean acordes" con su nuevo proyecto político

"O se adapta a los tiempos que corren o podríamos pasar a la historia"

Asegura que "somos una organización viva y que sabe leer la realidad"

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente. Foto: Efe

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha afirmado este viernes que el partido cambiará su posición en asuntos que "no sean acordes" con el nuevo proyecto político que "nació" en el pasado Congreso Federal. "O el PSOE se adapta a los tiempos que corren, o corremos el riesgo de pasar a la historia", ha asegurado.

En una entrevista en la Cadena Ser, Puente ha defendido que el viraje del partido ante asuntos como el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) responden al "convencimiento" de la nueva dirección del PSOE, y ha negado que se trate de una "cuestión de conveniencia".

"Somos una organización viva y que sabe leer la realidad, y el rumbo que debemos marcar es ese", ha argumentado el portavoz de la Ejecutiva socialista, crítico con el CETA. "Da la sensación de que el pacto, por ser con Canadá, ya es bueno, y debería ser más ambicioso", ha añadido.

En ese sentido, Puente se ha preguntado por qué la comunidad internacional impulsa tratados de libre comercio mientras no encuentra acuerdos para erradicar los paraísos fiscales. "Nosotros queremos más mercados y un mundo sin proteccionismo, pero también donde se globalicen los derechos sociales, y el CETA no cumple esas premisas", según el portavoz socialista.

Ayer, el secretario general, Pedro Sánchez, adelantó que los socialistas optarán por una "abstención motivada", después de que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, defendiera que estarían en contra del CETA.

El PSOE no se está "podemizando"

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, en una entrevista en Telecinco afirmó que ya ha dicho "claramente" Sánchez que ?la decisión final va a ser abstención". Agregó que en "esa decisión final de la abstención" hay un "componente de política de Estado", porque pese a que "hay muchas cosas que no gustan" del CETA, se van a abstener por los "compromisos europeos" adquiridos.

Acto seguido, dijo que el PSOE no se está "podemizando", como le acusan desde el PP por posicionarse en contra del tratado, sino que "es Podemos el que vota no". En esta línea también se expresó la presidenta del PSOE, Cristina Narbona -que abiertamente se expresa contra el CETA-, y señaló que la posición del PSOE "no tiene nada que ver la posición de Podemos".

La exministra dijo que no están cuestionando la globalización, sino una "determinada forma de globalizando", la encaminada a la "libertad plena para los capitales, para el mundo financiero, a costa de derechos ambientales, de derechos sociales, que, por el contrario, desde los partidos socialdemócratas deberíamos ser capaces de proteger".

