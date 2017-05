Susana Díaz saca el 42% de sus avales en Andalucía mientras que Sánchez arrolla en Cataluña

El exsecretario general se adelanta en once comunidades

Díaz gana en otras cinco federaciones, entre ellas Madrid

Los aspirantes a liderar el PSOE Pedro Sánchez y Susana Diaz. Foto: EFE

La presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha obtenido en su federación el 42% de sus 63.000 avales para convertirse en candidata y ha ganado en otras cinco comunidades autonómas, entre ellas la madrileña, donde milita el ex secretario general Pedro Sánchez.

Según los datos proporcionados por su equipo, la presidenta andaluza ha recabado 26.551 avales en su feudo andaluz, muy por encima de los 8.818 de Sánchez. Con unos 45.000 militantes, el PSOE andaluz es la federación más numerosa y su secretaria general ha tenido la firma del 60% de los afiliados.

Las cifras totales de firmas han arrojado una diferencia muy inferior entre los dos aspirantes: Díaz cuenta con 63.000 avales y Sánchez, con algo más de 57.000. A falta de las verificaciones en Ferraz, la diferencia es de 6.000 avales.

El detalle de la procedencia geográfica de las firmas proporcionado por sus equipos permite comprobar que la presidenta andaluza ha sacado más avales que Sánchez en Andalucía, Aragón (3.314 de la dirigente andaluza frente a 1.905 del ex secretario general), Castilla-La Mancha (5.025 frente a 4.156), Extremadura (3.392 frente a 2.721), Madrid (4.550 frente a 4.092), Murcia (2.276 frente a 1.822) y Ceuta (102 frente a 31).

Sánchez arrasa a Díaz en Cataluña

Mientras tanto, la mayor diferencia en firmas a favor del ex secretario general ha sido en Cataluña: Sánchez ha obtenido 6.058 y Díaz, 974. Por su parte, el diputado vasco Patxi López, que no ha detallado sus avales ya que insiste en que esto sólo es un requisito y no quiere entrar en una batalla, habría tenido unos 500.

También se ha impuesto el exdiputado madrileño en la Comunidad Valenciana, con 8.105 frente a 5.313; y en Baleares, con 935 frente a 295. En las federación que lidera la presidenta Francina Armengol, afín a Patxi López, el exlehendakari ha sido segundo con alrededor de 450.

Sánchez ha ganado también la federación del presidente de la Gestora y del Principado, Javier Fernández, donde ha recabado 3.100, mientras que Díaz ha conseguido 2.435; en Cantabria, con 1.457 frente a 297; en Canarias, con 2.263 frente a 1.840 y en Castilla y León, con 3.695 frente a 3.183.

En Galicia, el ex secretario general se ha impuesto con 3.816 avales, por encima de los 2.499 de la presidenda andaluza; en La Rioja ha ganado con 393 frente a 204; en Navarra, con 763 frente a 166, y en Melilla, con 160 frente a 70.

Finalmente, en Euskadi, a falta de conocer los datos de Patxi López, Sánchez ha sacado también una gran ventaja a Susana Díaz: 1.044 firmas frente a 96 de la presidenta andaluza.

En definitiva, Susana Díaz ha ganado en seis comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Madrid, más la ciudada autónoma de Ceuta; mientras que Pedro Sánchez ha sacado más avales en once comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares, Cantabria, Asturias, La Rioja, Canarias, Galicia, Navarra y Euskadi), más Melilla.

Después de Andalucía, la federación más numerosa es la Comunidad Valenciana, con unos 17.000 militantes, seguida del PSOE de Madrid, que tiene unos 14.500. En cuarta posición está el PSC, cuyo censo actualizado para estas primarias es de algo más de 14.000 afiliados.

Si se confirman estas firmas, habrían participado en sete proceso más de 132.000 militantes, es decir, algo más del 70% de las bases, una cifra superior incluso a la que en 2014 votó en las primarias. Entonces, avalaron con su firma el 38,6% de los afiliados y acudieron a las urnas el 66,7%.

