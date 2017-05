Susana Díaz arrasa con 62.000 avales en el PSOE pero Pedro Sánchez le sigue de cerca con 57.000

Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez. Fotos: Reuters

La recogida de avales en el PSOE de cara las próximas primarias a la Secretaría General se ha saldado con la cifra récord alcanzada por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que ha conseguido reunir 62.582 avales, lo que supone un tercio de la militancia del partido.

Pese a esta considerable cifra, su máximo rival en el proceso, el exsecretario general de la formación Pedro Sánchez, ha logrado concitar 57.369, unos 5.000 menos que la dirigente andaluza. Una diferencia que, a priori, se antojaba mayor entra ambos dado los importantes apoyos que Díaz mantenía en el aparato.

Tercero en liza ha sido Patxi López, relegado a unos 12.000 avales que le dejan lejos de las cifras de Díaz y Sánchez. Aunque el equipo del ex lehendakari vasco aseguró que no entraría en una "guerra" con las firmas y que reunirían las imprescindibles para el trámite -Ferraz exigía unas 9.360-, este recuento parece mermar sus opciones en la carrera hacia el liderazgo del partido. No obstante, su traspaso de apoyos hacia Sánchez o a Díaz puede ser decisivo al final de las primarias.

