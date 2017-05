Cifuentes no fue "consciente" de que la espiaran y dice que si Jesús Gómez lo sabía tenía que haber ido al juez

Testimonio del exalcalde de Leganés y actual diputado en Madrid

Sostiene que Ignacio González habría encargado los seguimientos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Foto: EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho este jueves que no fue "consciente" de que la espiaran durante su época de delegada de Gobierno en Madrid y ha señalado que si el exalcalde de Leganés y diputado Jesús Gómez lo sabía tenía que haberlo comunicado a la Fiscalía o al juez.

"No tengo conocimiento pero si se me hubieran espiado, no fui consciente", ha señalado en declaraciones a TVE, preguntada por las palabras de Gómez, que ayer transmitió al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sus sospechas de que el entorno del expresidente madrileño Ignacio González realizó seguimientos y una campaña de desprestigio contra Cristina Cifuentes cuando era delegada del Gobierno en la región, antes de que se anunciara su candidatura a la Presidencia.

"Si (Gómez) tiene todos esos datos, haberlos puesto en conocimiento de la justicia pero no ahora sino cuando se produjo en ese momento... por qué no fue al fiscal o al juez", se ha preguntado Cifuentes, después que ayer Gómez, tras comunicar esto ante Velasco, tampoco aportara pruebas sobre esta circunstancia.

En opinión de Cifuentes, cuando se tiene conocimiento de un "hecho delictivo" hay dos vías, o ir al juzgado de instrucción o la Fiscalía. En este punto, ella ha defendido que el Gobierno regional ha actuado cuando ha tenido "pruebas, datos fehacientes". "No se puede actuar en base a rumores", ha añadido.

En la misma línea, Cifuentes ha defendido la actuación del Ejecutivo en el marco de la Operación Lezo y ha asegurado que "tendría que volver a nacer para actuar de otra manera", destacando que enviaron un informe a la Fiscalía Anticorrupción cuando detectaron que podía haber irregularidades en la compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II.

