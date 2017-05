Alfonso Rus: "Nunca he pedido dinero ni para mí ni para el PP porque no me ha hecho ninguna falta"

Comparecencia del exdirigente en las Corts por el 'caso Taula'

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus. Foto: Reuters

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, ha negado este miércoles en la comisión de las Corts en la que se investiga la adjudicación de plazas de accesibilidad que haya pedido dinero a ninguna empresa: "Nunca he pedido dinero ni para mí ni para el partido porque no me ha hecho falta, ni para Rus ni para el PP".

Así se ha pronunciado durante una comparecencia en la que los distintos grupos le han recordado el contenido de algunas de las conversaciones que aparecen en el caso Taula, con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, como protagonista. Al respecto, ha lamentado que se haga caso a "un señor prófugo" que se entregó porque se le acabó el dinero. "Si se creen eso, yo no me lo creo, y además mirándome a los ojos, si algún día me mira, si me mira, quiero que algún día me lo diga a la cara".

"Esto es una falacia, es una mentira, pero soy fuerte, aún no me ha cogido un infarto y aguantaremos hasta lo que tengamos que aguantar", ha remarcado Rus, que ha puesto de relieve que él mismo denunció al autodenominado 'yonki del dinero' en enero de 2015.

Tras la comparecencia, ha precisado ante los medios que la primera denuncia que se hizo en el juzgado era por un descuadre de 40.000 euros de caja. "Y fui yo, el diputado responsable, el consejero delegado, el que hizo a denuncia, se mandó carta a Fiscalía para que en todo momento pudiera entrar en Diputación y viera lo que hiciera falta y ni me han contestado", ha dicho.

Durante su intervención en las Corts ha explicado, acompañado por su abogado, que no respondería a cuestiones que están sub iudice por respeto a la justicia, pero ha aseverado que una vez hable en sede judicial no tiene "ningún problema" en decir aquí "lo mismo o más".

No obstante, sí ha querido invitar a la reflexión sobre la credibilidad que se da a las palabras de Benavent, "un señor que se dice yonki del dinero, que viene aquí y dice que los grupos son unos corruptos y resulta que es un señor que cuando sabe que lo investigan se va fuera y luego le hacemos caso".

"Nunca he tenido miedo"

Rus ha asegurado que ha acudido a las Corts "con mucho gusto" pero no sabe a qué, y ante las preguntas de los periodistas ha indicado que "en el PP de la provincia de Valencia, no sé lo otro, no me consta, nunca se ha cobrado ninguna comisión, y si alguien en nombre del partido la ha cobrado se la ha echado al bolsillo".

"Lo digo y lo mantengo, firmamos una póliza presidente, secretario general y gerente, cuando hacía falta dinero y luego se pagaba. Si alguien ha dicho que era para el partido se lo ha quedado él", ha agregado. Sobre las conversaciones en las que se escucha contar dinero, ha dicho que "hablaba el otro, el yonki del dinero" y ha apuntado que ya contestará "cuando tenga que contestar".

Sobre si tiene miedo a entrar en prisión, ha indicado: "Nunca he tenido miedo a nada ni a nadie, pero por prescripción facultativa de mis abogados no hablo y mira que me cuesta".

"Batalla" en el PP de Valencia

Por otro lado, Rus ha manifestado, al ser interrogado por la "batalla" por hacerse por la presidencia del PP valenciano -se la disputan el actual responsable, Vicente Betoret, que sucedió a Rus en el cargo; la portavoz en la Diputación, Mari Carmen Contelles; y María José Penadés- que si Betoret es presidente es porque él "estuvo allí", aunque ha precisado que no le debe "nada".

"Para eso estoy yo, para batallas", ha ironizado el exdirigente 'popular', que ha apostillado: "No entro en eso, es algo en lo que no debo entrar porque estoy al margen".

"Betoret si es diputado es porque me moví y si es presidente es porque estuve yo allí", ha destacado Rus, que preguntado por si el actual presidente del PP de Valencia le debe algo ha manifestado que "nada".

Rus ha destacado que el actual presidente del PP de Valencia fue su secretario general durante 12 años. "Fue diputado porque yo me impuse a la tesis del anterior presidente que no quería alcaldes en la lista, y fue y accedió y ha sido ahora presidente, pregúntaselo a él por qué es presidente", ha destacado.

PUBLICIDAD