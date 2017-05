La dura carta de Javier Fernández a Iglesias contra la moción: "Si todavía no lo has entendido, va a ser inútil"

El presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, ha respondido este miércoles a la misiva que le remitió el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en los últimos días, para pedirle el apoyo de su partido a la moción de censura en contra de Mariano Rajoy que su formación pretende impulsar en el Congreso.

En su carta, Fernández se emplea con dureza hacia Iglesias y le transmite las razones del 'no' socialista a la iniciativa: "No creemos que una moción de censura sea la respuesta adecuada a la alarma social creada por los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. No intentaré reiterártelas, primero porque pienso que no hace falta y segundo porque si todavía no lo has entendido creo que va a ser inútil".

