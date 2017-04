Un concejal del PSOE en un pueblo de Sevilla hace apología de la bandera franquista con el águila en sus redes sociales

Ésa no es franquista, es de España, señor mío.



El escudo del águila es el que estaba en vigor al publicarse la Constitución. Llamar a eso apología es tergiversar la Historia. Apología del golpismo, del pucherazo, de la persecución a lo católico, de la barbarie y de la sinrazón es hacer ostentación de la bandera de la II República, que en realidad nunca llegó a a ser de España, pues España era, como es hoy para la izmierda rojiprogre una palabra maldita que evitan pronunciar. Era "la bandera de la República", como si en España no hubiera habido otra República que la maldita de 1931 a 1939.



Hubo otra, en 1873, la I República, que no cambió la bandera que lo era de España desde 1785. Tan sólo se despojó al escudo de la corona real, manteniéndose también las armas simplificadas de León y Castilla, como con la Monarquía de la destronada Isabel II, que luego recuperarían su hijo y su nieto, Alfonso XII y Alfonso XIII.



Como Juan Carlos I no continuó aquella monarquía, sino la establecida en España en julio de 1947, mantuvo el escudo de ese Estado.



A ver si somos más objetivos.