Pablo Iglesias pide al PSOE que rectifique sobre la moción de censura y veta a candidatos de Ciudadanos

Lo de emergencia nacional por qué lo dirá, por los que están o por los que ansían llegar a cualquier precio.



Cuanta palabra hueca y de manual del manipulador hay que oir cuando lo único que se pretende es el poder.



La corrupción, mas o menos, está aflorando en los partidos tradicionales y sería extraño que se volviera a repetir con la misma intensidad. En los partidos no tradicionales existe el riego, casi seguro, de que se cumpla aquello " ahora me toca a mi "...y no solo en lo económico, sino en otras cosas que podrían perjudicar más a la convivencia y bienestar de los ciudadanos. Vamos, como en la Venezuela que tanto admiran.