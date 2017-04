Rajoy saca su lado más irónico: "He decidido que no voy a hacer una moción de censura contra Iglesias"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comentó este sábado con sorna que ha decidido no presentar una moción de censura contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por lo que no estima necesario consultar a los militantes del PP si le conviene hacerlo.

Rajoy tiró de retranca cuando se le preguntó, en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo, si le ha preocupado la moción de censura contra él que Iglesias sugirió en otra comparecencia ante los medios presentar en el Congreso de los Diputados, sin obtener ningún apoyo entre el resto de grupos.

"He estado muy atento a la decisión del señor Iglesias", aseguró con ironía, a la espera de la consulta entre los inscritos en Podemos a la que podría someter su iniciativa el líder del partido. "He decidido que yo no voy a hacer una moción de censura contra el señor Iglesias. No me conviene y por tanto tampoco consultaré a nadie de mi partido", concluyó.

