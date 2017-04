Puigdemont suspende su viaje a Marruecos porque ninguna autoridad iba a acudir a recibirle

Es un poquito patético el comportamiento y la objetividad de esta página. Desde hace años que leo cada día todas la publicaciones, y confía que estas se hacen siempre con la verdad por delante y sin subjetividad! A pesar de esto cuando he leído este articulo me he frustrado porque ni por asomo se cuentan bien los hechos!



La verdad es que el gobierno español ha hecho presión a marruecos porque estos no acudieran a recoger a ambos ministros! PATÉTICO! Y el ministro flandes ha informado que de ninguna manera el gobierno belga se ha interpuesto!



Si la verdad toda una pena el gobierno y la web!