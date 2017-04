La oposición, sin votos suficientes para tumbar los Presupuestos 2017

Los presupuestos ¿ que son ? pues un paripé, que lo difícil es cumplir, mas que aprobar. Porque rendir cuentas en la empresa privada y no cumplir resultados, tiene un precio; pero jugar con dinero de los demás y no rendir cuentas a nadie es lo mas fácil del mundo ( y todo normal si partimos de la base que no existe la corrupción )